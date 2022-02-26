近年我們台灣圈子常感慨「台灣藝人在大陸發展，太難了」。但這題目其實非常廣。

不是所有牛奶都叫特侖蘇，不是所有台灣北漂都跟我一樣愛糾結兩岸問題，也不是所有台灣藝人都會面對這種兩岸政治僵局下的尷尬處境。

那些想「兩面討好」的台灣人

大家都知道近年的台灣沒有出產新生代明星，爆火了一個許光漢還跑大陸演戲，台灣多少有些「叫得出名字的藝人都去大陸了」的落寞。與此同時，許多youtuber（視頻主、網紅）取代了藝人受到小年輕追捧，甚至他們的流量比許多明星都大。台灣已經過了盛產明星的年代，來到了以千百種網紅為主的「市場小眾化」。

在此情況下台灣藝人分成幾類，其一是自己太小眾，也沒想著往對岸發展，乾脆以許多諷刺中國的話號召粉絲，這類明星大概就是「大家多少都聽過，沒有什麼作品，倒也能因為罵中國上上新聞，流量也不大」的那種；其二是像歐陽娜娜那樣立場非常明確者。在台灣親中反中，都是市場。

但去除這些比較獨特的案例，多數的藝人（我們叫得出名字的、或是在大陸網劇上常看到的台灣小牌藝人），有臉書有IG有微博，都是不想得罪自家同胞並想在大陸尋求市場的。說直白點就是「兩面都想討好」的台灣人，比如小Ｓ，也比如在這裡打工的多數台灣人民。

在這一點上，我雖然不如小Ｓ那樣貌美如花、住豪宅帝寶，但我倆還是有千分之一相似的。彼時小Ｓ在大陸是毒在台灣是統，對於自己到底是親中還是反中大概也錯亂，而我融入北京後立場也錯亂了無數次。

比如以前浪跡酒吧，在三里屯常與老外們瞎混。每當我一說自己是「生活在北京、政治新聞編輯、台灣人」，往往獲得外國朋友的興奮好奇。有些西方小年輕是中國通，嫻熟使用抖音，還會逼你關注他的抖音號並給出意見；有些則是《紐約時報》專業讀者，會以「你有危險嗎」為第一個問題，然後帶著嚴肅認真的神情審視你回答的一字一句。

與某些老外交往有一點最讓我煩悶。若你批評大陸對耽美劇的審核，批評近年影視劇中同性題材遭到刪減，他便會對你投以「你不愧是台灣人，是自由世界的一分子」之讚許；若你今天肯定大陸政府的某些政績，對方會立即諷刺幾句，大有「哎喲你這台灣人怎麼認可共產黨」之嗚呼哀哉。

細數過往，被認為是「民主盟友」和「共產五毛」的次數不分伯仲。今朝視你為盟友、日後因為意見相左質疑你立場的，還常常是同一個人。

部分大陸朋友也有這種小毛病。比如若罵蔡英文不妥善處理兩岸關係，實在危險，大陸朋友會立刻把我視為盟友；反之如果透露出對蔡政府某項政績的認可，前幾天還視你為隊友的人眉毛就挑起來了，「哎喲你立場有問題啊」。

「兩面討好」和「雙面人」僅一線之隔

看到這裡有大陸朋友會舉手，「喜歡台灣也希望融入大陸，兩面討好，這是人之常情。這種的我們不討厭，我們氣的是兩面三刀的雙面人。」

但是親愛的朋友們，許多事情原本都是「正常現象」，但只要經由少數人刻意操作，就會立刻變異。

比如，台灣政治人物常愛說的「台灣意識」。

台灣人的「大中國情感」一代比一代淡，是避無可避的正常現象。若無比較獨特的經歷，或是對兩岸歷史認真鑽研，兩岸分隔多年，台灣年輕人從小到大的生活記憶，與對岸就有很大區隔。

論道理，年輕人越來越對「大中國情懷」感到淡漠是尋常，台灣與中國大陸在文化、歷史上有深刻連結也是現實。台灣社會不斷尋求發揚本土文化，本也是正常的情緒。

台灣意識，在過去除了強調台灣本土文化之外，還有去殖民化。但是逐漸逐漸，台灣意識、認同台灣本土這種「正常現象」就必須是「偏毒／抗中／親日」，這被少數人操作為一種新常態，搞得對岸朋友如今一聽到「台灣意識」四個字就挑眉。

與之對應，為了凸顯台灣意識，原本台灣對於「中國」，依照個人背景不同可以有不同認知，而今只有一個認知是「能大聲說出口的」。你往往需要回過頭去看才驚覺：奇怪，以前許多正常情況，怎麼現在變調了？

再比如，「台灣年輕一代看中國」這回事。

以前我寫過一篇文章《抖音一代看中國》。台灣更年輕一代對「中國」有令人驚訝的包容力。比如使用小紅書、用簡體字、熟悉大陸用語、為了肖戰連解放軍獻禮劇都含淚觀看，更別提去大陸讀書生活這種尋常事。

但是，一旦碰上立場不太一樣，或對方意見自己並不認可的時候，立刻會將這些東西轉化為武器攻擊。就拿寫簡體字為例，我看過太多台灣年輕人用簡體字留言，結果之前某位在大陸發展的台灣明星在臉書寫簡體字，新聞、網路論壇立刻群起而攻之——早知道你立場有問題，看看看，寫簡體字！

從台灣看大陸，今天台灣人可以在大陸社交平台上「根源台灣、瞭解對岸、促進交流」，但從只想被兩岸讀者都理解的「兩面討好」，到被解讀為「雙面人」，就差一線之隔。

但凡碰上一點點不政治正確的風波，這些正常都會變異，過去所有「台灣人這樣想很正常」的人之常情都會成為雙面人的證據——對明星如是，對發表過些許意見的老百姓也如是。去年一位台灣朋友考慮開公眾號時，這是我給他的原話。

很長一段時間我覺得「台灣藝人被這樣審視是應當」

回歸到題目本身，這篇文章寫到結尾難以收場。因為這種現象不會好轉，甚至隨著台灣選舉的到來會更激化兩岸矛盾。說穿了，解方就是「不喜歡這裡、待不慣，那就回台灣」，還有「怕出現萬一，就少發表意見，專心賺錢就是」這兩條路。

而且碰到這類問題的不就是那些月入千萬的藝人嘛！他們被這樣子審核是高薪的代價！我抱持這種想法也很長一段時間。但是政治氛圍就是種神奇的物質，今天是演藝圈，而後會是教育圈，再來也會是其他圈子。近年身邊聽聞有台灣打工人被莫名檢舉為「台毒」的也不止一起。

碰過很多對大陸親近的台灣朋友都認為現在「過了」，但也沒人想說，就是安安靜靜過自己日子，就算發言也大多符合政治正確，實在無奈就私下跟同溫層感歎一下。

其實直到現在，我對於自己在寫這種政治文章都感到挺尷尬的，特別是當面對台灣朋友的時候。去年有一個非常神奇的緣分，我個人的臉書已經註銷很久，結果有一個認識很久、但沒約過幾次飯的台灣朋友不知道透過什麼門路加了我微信。某次她在朋友圈看到我的文章，跑來問我：印象中你以前不是這種愛評論的人啊，怎麼現在走上了這條路？

對啊怎麼就走上了呢！大學畢業都沒想過自己走到這方向，但是這條路目前走得還有點成就感，甚至還有越來越多大陸朋友會希望我「忠實反饋意見」（曾有一位對台的友人直言：雪筠同學知識儲備不夠，但勝在不論對誰都會說點實話！）既然如此，就算看著不舒服，也得寫下一點什麼。

去年我找過一次工作，那時我這個年過三十、沒有結婚生子的北漂女性，甚至在履歷表上附註「我是同性戀，不會去結婚生子」。在台北，年過四十不婚不生的單身人士太多了，根本就不是問題，許多企業連問都不會問，這種問題也被視為侵犯隱私。當我跟台灣朋友講這段故事時，他們都會覺得「天哪還真沒台灣『先進』」，但當我跟他們講我大陸男同事每天下班都奔回家煮飯洗衣、人人懼內時，他們又會改觀。

直到現在我還不遺餘力在跟人科普北京醫保和台灣健保之使用心得，樂此不疲。其實兩岸溝通就是這樣。不斷自我推翻，從更多面向去認識對方。許多事情溝通起來費勁，唯願這些「費勁」，可以被越來越多人看到。（郭雪筠/台北女孩）

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