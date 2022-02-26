主計總處日前公布一份全國各縣市薪資統計，這份統計指出2020年台北市平均年薪為86.3萬元，已輸給新竹市的97.2萬元，台北市退居第二。然而，這份資料只有三年（2018～2020）的數字，看不出長期城市所得的消長，殊為可惜。

為此，我們可以看另一份資料，這是每年都會公布的「家庭收支調查報告」，這份資料列有各縣市「所得收入者」的收入，藉此可以瞭解近20年來台灣各城市的發展情況，以及各城市人民的收入變化，印證一下日前這份年薪排名。

這份家庭收支調查顯示，若以「可支配所得」而言，自2000年～2020年，台北市是由68.4萬元升至71.5萬元，成長不及5％，反觀新竹市同期間則由54.9萬元升至71.1萬元，成長高達30％，在這份資料裡，台北市雖仍居各城市第一，惟與新竹市相差無幾，待2021年資料出來，大概就要退居第二了。

這份家庭收支調查，與日前各縣市年薪排名趨勢上是一致的，差別是在家庭收支關注的是戶籍地，年薪排名關注的是工作地，家庭收支統計的是1,500萬名的所得收入者，而年薪排名只統計730萬名本國籍全時受僱者。另外，兩者收入內涵也不太一樣，家庭收支裡的可支配所得是稅後收入，年薪排名資料是稅前收入。儘管如此，以家庭收支的長期統計恰可以補年薪排名統計之不足，可藉以了解城市起落與產業政策的關係。

不論哪份統計，都可以看出新竹市所得快速提高，新竹市的富裕顯然是來自科學園區，科學園區匯聚了半導體大廠的進駐，隨著半導體等電子零組件業者取得優勢競爭地位，如今不但成為推動台灣經濟成長的動能，也澤及新竹的就業者，帶動了城市的發展。我們若把資料回溯至1994年，彼時新竹市的可支配所得44萬元而已，與台北市的61萬元，仍有不小的差距，然而隨著半導體產業的發展，如今已後來居上。

談到這裡，人們一定會想問，新竹由於科學園區的產業政策而富裕，20年來台北市收入停滯又是什麼原因？從產業型態來說，台北市發展的重點不在製造業而是服務業，每一百名受僱者就有87人在服務業部門工作，比例之高居全國之冠，以投入批發零售、金融保險、出版影音傳播、專業科學等服務業為主。

由此可知，若說新竹市的繁榮是拜科學園區政策所賜，台北市所得停滯則是服務業政策失敗的結果，這是非常明顯的，試想一個近九成上班族都從事於服務業的城市，其所得20年來成長竟不到5％，這不是服務業政策的失敗，那是什麼政策的失敗？

我們並非沒有服務業政策，2004年9月行政院曾浩浩蕩蕩召開三天的全國服務業發展會議，宣示要調整「重製造業，輕服務業」的產業政策，據此擬定「服務業發展綱領及行動方案」，明確規劃服務業發展的願景和目標，加速服務業法令鬆綁，當年行政院長游錫堃還表示：「這是我國劃時代的願景，透過這一次服務業的改革，可望再創造新一波的台灣奇蹟。」

依當年規劃目標，服務業發展年平均成長率6.1％，並在2008年讓服務業占國內生產毛額（GDP）提升至71.4％，其中金融業更是本方案的重點，希望透過此一行動計畫提升金融業占GDP的比重，另外，也要學習韓國發展影視產業，推動國片觀影人口倍增計畫，行政院宣示服務業13項旗艦計畫自2005年開航。平心而論，當年政府的努力不可謂不大，但這些計畫如今看來並未成功，如果成功的話，台北市的所得豈會20年之久成長不到5％？

從2005年迄今，我們看一下服務業發展的如何，近十年（2011～2020）服務業生產毛額平均年增率只有2.9％，與當年規劃的6.1％有不小差距，而服務業占GDP比重非僅沒有達到71.4％的規劃目標，反而降至61.3％，落差非常之大。此外，金融服務業占GDP比重也由當年推動時的5.1％降至如今的3.8％。總的來說，當年服務業發展方案所想達成的目標可謂全數落空。

當年行政院推動服務業的發展是正確的，因為服務業所能創造的就業最多，能創造的產值也最大，美國服務業占GDP已達80％，法、英、瑞士、日本也達70％，台灣如今才61％，還有很大的成長空間，然而，服務業發展有賴政府在法規上摒除管制心態，從「正面表列」改為「負面表列」，當年行政院也看到問題所在，可惜這一服務業改革依舊功敗垂成，台北市的所得停滯不前，豈偶然哉？

我們認為，新竹與台北雙城的消長，彰顯了政府在製造業政策與服務業政策上的得失，長期而言，服務業仍將是推升經濟成長的主要動能，也是創造就業的來源，政府非但不可漠視，還要把2004年的那份厚厚一本的服務業發展方案拿出來重新檢視，綜合出一份新的服務業發展方案，排除萬難，加以推動，果能如此，則台北市所得重返第一，仍指日可待。