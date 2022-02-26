當成日對烏克蘭與全世界窮喊「狼來了」的拜登，終於把狼「喊出來了」之後，面面相覷的歐洲27國領導人，對於烏克蘭能否加入北約一事，每個人都「懼而不答」。烏克蘭總統澤倫斯基無奈地表示，烏克蘭只能獨自保衛自己，「誰準備好與我們並肩作戰？老實說，我看不到！」

CNN報導：澤倫斯基沉重地哀嘆，歐洲國家「畏懼」支持烏克蘭加入北約，烏克蘭被迫「孤軍奮戰」，「獨自保衛」這片土地！另根據烏克蘭國家電視廣播公司報導，澤倫斯基無奈地說道：由於烏克蘭不是北約成員，能期待北約會提供什麼保證？

早自去年12月1日起，北約、美國、英國等，即已先後聲明：「不會派兵協助烏克蘭」。三個月後的今天，這些大國果然因為烏克蘭不是「北約成員國」，而扔下了「只是合作夥伴」的烏克蘭。

自2003年起，由小布希指定為「主要非北約盟友」的台灣，又將會如何？倘若台灣至為不幸地淪為「很有事」，北約、美國、英國又會怎麼認定他們與台灣的「關係」？

眼見戰火悲歌的烏克蘭，蔡政府竟跟著唱起「制裁」俄羅斯的高調！蔡政府以新聞稿嗆聲，嚴厲譴責俄羅斯違反《聯合國憲章》發動戰爭，以武力入侵烏克蘭並強佔烏國領土。還宣布將參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁，並將制裁箭頭直接指向半導體。

惟依據財政部公開資料，台灣近5年對俄羅斯輸出的電子零組件，每年僅約3000萬美元，設若擴大至電腦設備，每年也概約為3至4億美元之譜。而此與俄羅斯交易的金額，與台灣整體電子零組件、電腦設備類別的「全年出口總額」相比，實際佔不到1%。這教人由不住地聯想起「有隻掃把，我都拿起來，絕不投降」的曠世神句！

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