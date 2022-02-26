面對烏克蘭無情戰火的悲劇，國人理當不分藍綠、意識型態，哀矜勿喜。看到烏克蘭被攻擊，所謂的民主國家、自由國家竟毫無武德退避三舍，通通躲到俄軍的導彈攻擊範圍之外，放了烏克蘭人好大一隻鴿子。

眼見烏克蘭總統怨嘆被西方國家們「拋棄」，多數人應該內心都會升起一陣淡淡哀傷，畢竟，沒有人希望戰爭，更不希望家人死於戰爭，家園毀於戰火。但有一國總統卻可能暗自慶幸，自己事先做了一個斷交的決定，卻很可能因此拯救了1000名國家子弟士兵。

此人就是我們的前邦交國甘比亞總統賈梅，可說是歷年來在口頭上最力挺台灣的國家。據傳，當美國在出兵救台問題上始終保持戰略模糊的態度時，賈總統率民主國家之先，在任內訪美曾表示，一旦台海局勢發生變化，甘比亞只需派遣1000人左右的海軍陸戰隊就可以完全遏制中國的軍事行動。

賈梅是否曾說過此話，仍有疑義，但曾有報導指出，2002年因甘比亞舉行總統選舉疑有舞弊及鎮壓，時任美國總統小布希宣布對賈梅及其親信實施制裁，賈梅竟揚言美國如不取消制裁，將派出一千精兵踏平包括美國在內的北美大陸。

因此，賈梅曾誓言「出兵保台」應是不假。只是他卻在2013年底宣布與台斷交，已經沒有機會實現他的承諾。看到那些對烏克蘭見死不救的西方國家們，再想起賈梅總統曾經的挺台義舉，讓人相信國際社會尚存溫暖正義。

只是，看到過去綠營不斷強調台灣對美國與世界的重要性，言必稱美國不會坐視中國坐大、日本必將有所行動，說到忘我之處，連英國、澳洲等族繁不及備載的高加索國家都會積極投入護台行動。如今烏克蘭慘遭俄軍鐵蹄蹂躪，綠營政府卻是發文「表達高度遺憾與譴責」，未來還好意思唱名其他國家會出兵保台嗎？

蔡總統理應效彷甘比亞賈總統的出兵義舉，逕自宣布派員百名士兵，由華航專機載至烏克蘭可供協助之地。如此，不僅讓台灣被世界看見，也能發揮國際政治還有人性光輝的一面。未來一旦台海有事，才好指望真的有國家出兵助台。

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