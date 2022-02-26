俄羅斯軍隊已經進逼至烏克蘭首都基輔近郊，烏克蘭軍隊確實英勇，但是面對俄軍優勢的裝備，只有招架之力而無還手之功，烏克蘭總統誤判情勢，太相信「盟邦」的道義承諾，不相信俄羅斯會真打，開打時才動員後備部隊，各重要隘口也未設置工事及阻絕設施，加上各國不願意捲入戰事，除了給予經濟制裁外，只有給予口頭上的祝福，讓世人看到烏克蘭逐漸陷入俄羅斯手中。

這兩天在新聞及網路鋪天蓋地的報導下，國人真是心有戚戚焉，雖然政府一再對民眾信心喊話「台灣與烏克蘭不同」，但是民眾似乎不買單，大國博弈小國總是會被犧牲，尤其是台灣過去被「盟邦」不知背棄過多少次，餘悸猶存，自然反應很大，甚至多民眾去AIT網站留言，痛斥美國為何不派兵援助烏克蘭。

台灣民眾對烏克蘭如此有「同理心」，顯見唇亡齒寒，政府多年來大內宣「台美關係最好時刻」，也同樣受到民眾的質疑，若中共真的犯台，美國及其盟國真會義無反顧馳援嗎?

國軍確實要好好研究這一場戰爭，畢竟共軍與俄軍師出同門，對於常規兵力的運用、飛彈的猝然襲擊、癱瘓政軍機構的網路作戰以及心理作戰，都可能是共軍會交互運用的手法，國軍在被動防禦上要能夠抵擋，甚至在某些部分還要能夠先期反制，擋下第一波攻擊，才有固守的可能，另外對於常備部隊及後備部隊的戰場經營、臨戰訓練是否到位？年輕的軍事訓練役戰士是否能戰？老實說，給國軍的時間並不多了！

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