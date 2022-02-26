俄烏軍事衝突的爆炸迅速發展，著實出人意外。普丁動手前曾發表一小時演說，提及：「烏克蘭與我們在歷史、文化和精神上都是不可分割的一部分；而2014共識，明斯克協議中所要執行的內容已一無所剩，扼殺協議的是基輔，而非莫斯科當局。現在是斯拉夫民族可以實現偉大復興俄國夢的時刻！」

普丁這番話不僅現實，也讓人感覺非常熟悉：「拔了明斯克定海神針，地動山搖！」的確，「定海神針」就是用來警告對方不要輕舉妄動，一旦動了，就會出重手告訴對方「勿謂言之不預」。

在俄軍動手前，許多國際「學者專家」都認為，俄國經濟不好，GDP只有人家義大利一半，引起戰爭，他們自己吃不了兜著走。 問題是，普丁是行動派，他認為烏克蘭向歐盟靠攏，總統澤倫斯基是美國走狗，這對俄國的國土安全、維護領土完整有威脅，他才不管美國的撈什子「經濟制裁」，也不管GDP將會受影響，毅然決然出兵收拾烏克蘭反俄勢力。

台灣也有一群「學者專家」，認為台灣有台積電這個「護國神山」獨門暗器保護著，還有美國日本承諾要出兵保護台灣，台灣每年花大錢買了許多美國的飛機大炮飛彈，台灣堅如磐石。綠營立委還大剌剌地說，台灣有能力也有信心可以「殲敵於海灘上」、「敵人傘兵無法在台灣上空降落」等等。這些給自己壯膽的話，烏克蘭軍方及政客也曾經如此說過。結果呢？

少數良心尚存的綠營理智派政治人物如呂秀蓮等人，一再提醒蔡英文，不要玩火過頭，一再挑釁對岸底線，還自以為美國日本一定會派兵來保護台灣。烏克蘭戰事，證明了這些「反中聯盟」，都只是口惠而實不至。

可惜「言者諄諄、聽者藐藐」，真正疼惜台灣的政治人物，才會擔心兩岸走向軍事衝突。一旦兩岸開打，沒有贏家，倒霉的是中國人、台灣人。但是這些利慾薰心，只想靠著「反中保台」口號，火中取栗的政客，他們哪裡在乎人民的生命財產安全？

一個負責任的政治人物，應該避免戰爭，用和談的方式，尋求兩岸最有利的共存共榮方式，如果中共同意，甚至可以考慮把台灣變成非武裝中立地區數年，先化解戰爭的緊張氣氛，且台灣保證不再「修憲建國」、尋求獨立，再洽談未來適合台灣的政治體制。

總之，「上兵伐謀」，如果能以和平方式解決爭端，而不輕易訴諸武力，永遠是最文明、最進步、最人道的解決方式。

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