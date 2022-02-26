俄羅斯24日在總統普丁的指示下，於烏克蘭東部開始實施「特種軍事行動」。烏俄之間的緊張對立，正式升級為軍事衝突。而在戰爭爆發後，全球熱門的社群網站推特上，緊接著「烏克蘭」之後的熱搜關鍵詞，竟然就是「台灣」。因為所有人，包括川普、英國首相強生，還有歐美許多政治人物與媒體，想的都是同一件事：俄羅斯已經出兵烏克蘭了，中國會不會也在這個時候出兵台灣？

兩岸局勢在近幾年，一直是全球關注的焦點。尤其在蔡政府上台之後，因為不斷刻意操弄統獨的意識形態對立以牟取政治利益的最大化，並以聯美抗中、抗中保台做為兩岸政策的主軸，所以各國都深怕台海之間會一不小心擦槍走火，引發不可收拾的憾事。

結果全世界都很緊張台灣會出事，但台灣政府卻好像不太擔心。畢竟當有人問到會不會「今日烏克蘭、明日台灣」時，國防部長馮世寬就痛罵這個說法「無知」。但就算台灣和烏克蘭的處境在本質上不盡相同，面對大國威脅的恐懼與民眾的憂慮也絕非空穴來風。畢竟絕大多數的烏克蘭人在俄軍真正入侵之前，也都覺得戰爭應該不至於發生，但結果呢？又怎能怪台灣民眾會為此感到憂心？

然而在如此緊張的情況之下，政府是否又有拿出應有的作為，做好最好的準備？這個問題的答案，恐怕只會讓更多國人感到焦慮。因為近年頻傳的空軍事故，以及數週前發生在東引、東沙的防空情報判斷與處理失誤，都一再顯露了我國國防亟待精進改善的漏洞與問題。然而針對這個情況，當前的執政政府除了每次有狀況發生時表示痛心、檢討，到底又拿出了多少實質作為？照理說，蔡英文現在已經是第二任期，正是可以好好專注在現有的問題上，拿出應有的作為改善政府體質的時候。

但蔡英文卻都在忙什麼呢？不是忙著處理施政與民生相關的問題，因為不管是疫情控管、萊豬核食、通膨失業，蔡英文都交給下面的官僚去處理，她自己則是把大部分的精力都放在拚選舉和搞黨務。物價飛漲全民苦哈哈，蔡英文有說什麼嗎？鬧蛋荒許多民眾買不到蛋，蔡英文有說什麼嗎？兩岸情勢如此緊張，蔡英文有試著去緩和嗎？黨務與國務在蔡英文的心中孰輕孰重，可見一斑。

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