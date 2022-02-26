俄烏之戰打得正酣，先是蘇貞昌和陸委會邱太三倡言當下認知作業的重要性，蔡英文在緊急召開國安會議時，進一步再強調要：「加強防範境外勢力及在地協力者所發動之認知作戰，並強化錯假訊息之澄清。」民進黨政府非常擔心，有股力量會趁此時際，利用爭議訊息，破壞網路既有共識，深化對立。

台灣有人認為蔡英文政府是不是嚇慌了？依據《反滲透法》應該防範的是「境外敵對勢力」而不是「境外勢力」。

按《反滲透法》法條文字的確是明確規範「境外敵對勢力」而不是「境外勢力」，前者影射的是中國大陸，後者民進黨要不要澄清、是不是也可以延伸到諸如美日外國黨派政治勢力、甚至不排除是極端的台獨勢力。

此次俄集結烏東尚未揮兵之前，拜登信誓旦旦透露美國情報觀察，俄國必定在16日發動攻擊。由於事出異常，國外不少媒體分析，因為拜登巴不得製造緊張氛圍，逼得俄羅斯不得不打這一場仗，如此制裁俄羅斯師出有名，切斷歐盟國家對俄羅斯天然氣的依賴，轉而採購美國原油，重塑美國在北約的強力領導形象，向美採購更多軍售，兼可驅趕烏克蘭資金坐收漁利，全面圍堵俄羅斯金融。

新冷戰時期美國從來不諱言，圍堵中國大陸的沙盤想定裡，不是沒有考慮過挑動兩岸戰爭的利弊。雖然台灣不想打仗，大陸目前更不想打仗。

民進黨政府應該認知得很清楚，只要台獨別在台灣製造踩到紅線的事，大陸完全沒必要此時對台灣輕舉妄動。冬奧完美收關，舉世輿論普遍叫好，疫情收控自如，十一月舉辦中共二十大，正要為「後新冠期間」開始，舉世將重啟產能恢復經濟，重中之重在國力競爭，這時候輕啟戰端，豈非旁生枝節自己拆台。

兩岸之間習近平早就宣佈以「和平統一」融合兩岸為主調，講究的是不戰而屈人的境界，「武統」基本期待能備而不用，免得妨礙和統談判的後續作業和環境。黃台之瓜不可強摘，國力蒸蒸日上以後，廟堂之算，當是自認有淡定從容的底氣。

烏克蘭一役之後，觀察美歐對俄戰略與制裁策略，在二十大之前徐圖修正對台工作方略，中方被圍堵的壓力，和武統的急迫性，有可能反而有所緩解，但是也不排除和拜登所承受的壓力成正比。

這樣說來，普丁將美歐的注意力，從群起壓制中國的崛起，轉移到烏克蘭戰後全面抗俄，對大陸雖有一定壓力緩解，然而為防中俄策略合作相與呼應，拜登在台海維持更加緊張的氣氛，勢所必然之策。

蔡政府既圖自我請纓、承擔這種形式上既能激怒並牽制中共的角色，而外來勢力牽引行使，正是此剃刀邊緣策略之中，隨時需要警惕避免引燃戰火，首當其衝承受生靈塗炭求救無門的危險，實屬走鋼索之舉的這種認知作戰，不正是烏克蘭之役給民進黨政府的教育。

烏克蘭大敗近乎亡國，就是敗在領導人認知錯誤，不能知彼知己，偏信美國軍援，2019年澤倫斯基未經全民公投，北約也沒有應允，輕率把加入北約寫入憲法。軍力和俄羅斯不在一個層次上，卻犯俄羅斯大忌，「國小而不處卑、力少而不畏強」，等到俄軍全面攻擊，既有官商政經利益者率先逃脫一空，指揮及空海防司令部都被消滅，二十餘萬大軍盡卸甲，正是民主變形貪腐成性，不得民心的弊害所至。既然上腐下貪，哪裡撐得起「一夫一槍齊來護國」的候備兵員救危政策，終於一敗塗地，這樣的烏克蘭國防經驗，尤其值得蔡政府是否要聽信外來勢力左右國防政策的殷鑑。（作者為前《中央月刊》總編輯）

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