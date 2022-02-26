日前首相安倍晉三25日在國會眾議院的一場會議中表示，俄國侵略烏克蘭必須關注，這將預告中國大陸會如何對付台灣。相信蔡政府會將安倍的警告奉為圭臬，並且透過綠媒大肆危言聳聽，借題發揮呼籲民眾要團結，抗中保台與美國站在同一陣線！至於透過反對俄羅斯聲援烏克蘭，希望台灣與日同步的對台呼籲，蔡英文政府當會亦步亦趨的跟進。

而美國前國務卿蓬佩奧將於3月2日訪台，朝野政黨領袖都舉雙手歡迎，渠等之所以有類似熱臉倒貼的氛圍，多少與蓬佩奧有可能出馬角逐2024美國總統大位有關，台灣各政黨怎會不對蓬佩奧獻殷勤與拋媚眼?但過於的歡迎禮數勢必會引起中方反彈，並且值此俄烏戰爭衝突之際到訪，來客除了奢談美國會善盡保護台灣安全責任的空口白話外，剩下就是幫美國軍火商爭取最大的利多，讓還沒當選美國總統的蓬佩奧佔盡便宜，值得嗎？

話說回來，安倍預警雖說也不是沒有道理，但是烏克蘭看到時機不對，選擇與俄羅斯談判，不希望烏國生靈塗炭，好漢不吃眼前虧才是明智之舉！如果安倍希望海峽兩岸相安無事，為何不改為勸和，因為與其挑起戰爭，不如兩造坐下來互遞和平橄欖枝。

至於蓬佩奧到訪，應以平常心歡迎，畢竟此刻當家的不是蓬佩奧所屬的政黨。

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