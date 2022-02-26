繼日前俄羅斯總統普丁正式外交承認烏東地區兩個自治州之後，隨即俄軍從北東南三方以及陸海空三面，大規模夾擊烏克蘭，已形成自二戰以來歐洲最嚴重的區域戰事，到底俄方的下一步如何以及要怎樣收尾？

依照當前的形勢觀之，由於美國早就宣布不會派兵進入烏克蘭，周邊的北約國家亦同，所以美俄核子大戰的機率極低，因而戰亂只會限於相關區域。而普丁總統可以選擇懲罰戰或是殲滅戰，前者適可而止，後者沒完沒了，但最後終究總要告一段落。

若是進行懲罰戰，只要讓對方知痛即可，否則殲滅戰的傷亡無數，代價極高，還要收拾殘局，應該不是首選。如今俄軍以迅雷不及掩耳的方式，幾乎消滅了烏克蘭的海空軍，烏國陸軍也節節敗退甚至棄械投降，雙方也都已有一些傷亡，西方媒體甚至預估，烏國首都基輔將在兩三天內失守。

依照以往俄羅斯處理類似情況的模式可知，在2008年8月，前蘇聯加盟國共和國喬治亞政府，趁普丁總統在北京參加奧運開幕式之際，出兵鎮壓南賽提亞等兩個親俄的分離傾向地區。當時普丁總統立即回國主導進攻喬治亞，然後於以外交承認兩地區來穩住陣腳。這個過程其實與目前俄國處理烏東地區的手段十分類似，當時西方國家並未有所反應，只因喬治亞距離歐盟與北約地區甚遠，戰略價值有限之故。

2014年俄軍趁烏克蘭革命時占領克里米亞半島，然後進行公投之後加以收復。因該地區是蘇聯在1955年自俄羅斯贈送給烏克蘭，以示友好以便拉攏，故當地親俄人士佔絕大多數。但此次西方國家反應強烈，認為普丁侵略他國並破壞國際秩序，因而立即對俄羅斯進行制裁至今，但俄方不為所動，況且因此獲得黑海的出入權，甚為划算。而烏克蘭整體親俄人士只有20%，大部分集中在烏東地區，而當地兩個自治州也已獲得俄國的外交承認，是否依循克里米亞模式再進行公投後加入俄國，還有待觀察。

此外，當西方國家正在商討如何制裁俄國之際，最好就是由非當事方調停的方式來結束戰事，當前最有可能擔任和事佬的就是大陸。由於中俄關係緊密，日前普丁還親自參加北京東奧開幕式，並發表聯合公報與簽署十多項合作協議。而除歐盟之外，中國是烏克蘭的第一大貿易夥伴，烏國在軍工設備輸中方面的重要性甚高，又是一帶一路重要的節點，以及小麥等糧食與惰性氣體氖的重要來源，因而北京自然不願見戰亂久拖，而俄羅斯也好似在懲罰戰之後正在找下台階。

故在此戰亂之際，25日北京央視以罕見的插播快訊方式，報導習近平與普丁通話的消息。在北京展現中俄堅定友好關係之際，首度支持俄烏以談判解決爭端，當是預告俄羅斯將派代表團與烏克蘭進行協商，而中方也自然可擔任相當的協調角色。若有所成，不但可減少傷亡與損失，並可對歐洲與世界和平做出重大貢獻，以增加大陸在國際上的影響力，一舉多得，穩賺不賠，何樂不為？（作者為政治大學兼任教授）