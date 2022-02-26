2月23日國台辦發言人馬曉光針對立法院在今年可能要進行所謂修憲、制憲，並謀求「法理台獨」，使用「勿謂言之不預」一語，白話即「別說我沒有事前警告」。這表示當前大陸當局對台灣表達了最嚴重的警告，也意味台灣正式進入國家安全的危險期。

國台辦發出的信號，蔡政府不可等閒視之，國台辦對民進黨的修憲、制憲，已踩到大陸的紅線，並且聲明要用斷然的措施，可解讀觸犯了大陸的《反分裂法》，不得不對民進黨的「法理台獨」冒進措施採取必要的手段。

國台辦舉二例，2021年4月28日，民進黨憲改小組召集人姚嘉文再提「台灣共和國」制憲。本月13日台灣制憲基金會董事長辜寬敏在陳水扁主持的廣播節目中宣稱，「制定憲法無法靠公投解決，也許就只有革命。」

國台辦為防範於未然，特別提出正式警告，民進黨只有兩條路的選擇。其一、撤回民進黨憲改小組的「台灣共和國」制憲草案；其二、貿然推進「法理台獨」的進程，使台灣陷入戰火。

2020年大陸《環球日報》及《人民日報》海外版分別提出「勿謂言之不預」，因是次級報刊載，算是次級警告，這次是官方國台辦的發言，依中共內部的慣例，是代表中共中央的正式警告，是1992年兩岸達成「九二共識」以來瀕近最危險的時刻。

如果立法院將「法理台獨」制憲進入議程，中共中央紅頭檔一定會發布「決不坐視不管」，這就是最後的警告。台灣「法理台獨」若進入公投程式，中共一定會舉行海、陸、空及火箭軍大演習。如果大陸判斷台灣台獨情勢不可逆轉，台灣將不可避免陷入戰火，何時開戰，無人知曉，一切掌握在中共手中。

去年10月17日海協會副會長孫亞夫在第5屆兩岸關係論壇提出統一後對台灣的安排，同年10月29日國台辦副主任劉軍川在湖北第4屆「國家統一與民族復興」研討會中提到統一台灣，提出對台灣的願景。這意昧大陸對台灣的策略已有單方面進程。具體的顯示，將在今年中共二十大提出對台灣的戰略方略及戰略部署。孫亞夫及劉軍川的講話不過是事前通報。

吾人目前尚不知中共二十大對台灣戰略方略及戰略部署的全貌，願不離和平發展及和平融合，但大陸自我設定對台的進程似乎有所定案。2015年大陸官員告訢筆者「目前大陸要對台灣做什麼事，先要瞭解美國會做什麼事，但過了幾年，大陸對台灣做什麼事，要告訴美國不能做什麼事。」

2013年開始，大陸會試探美國支持台灣的程度，烏克蘭危機已看出美國及北約的弱點，影響所及當會對蔡英文政府有所警惕。俄羅斯的閃電及點穴戰術一方面對大陸有所啟發，也會對大陸當局是否對台採取行動有一定的壓力。

關於「法理台獨」是否繼續走入立法院議程，相信蔡英文政府及民進黨知所進退。2月22日大陸國務委員兼外交部長王毅應邀與美國國務卿布林肯通電話，布林肯明確表明反對台獨，蔡英文及民進黨能不慎思乎？但蔡英文的反中、抗中、去中政策尚無改變的意向，台海戰火危機會一直存在。台灣的安危是要靠主政者的智慧，而台灣人民的覺醒及覺悟亦是重要關鍵。（作者為前海基會副秘書長）