俄羅斯大舉出兵烏克蘭，舉世震驚。然而，更讓人瞠目結舌的是，面對「戰鬥民族」的鐵蹄，與烏克蘭打得火熱的美國及其西方盟友只是作出了外交譴責與經濟制裁的制式反應，沒有派出一兵一卒同烏並肩作戰。陷入絕境的烏克蘭只能孤軍奮戰，總統澤倫斯基甚至哀歎自己的國家已經被西方完全拋棄。

烏克蘭身處俄羅斯與美歐之間，本應左右逢源，卻狐假虎威，甘當西方反俄馬前卒。從這個角度看，烏克蘭今天的遭遇很難說不是咎由自取。繼去年的阿富汗變局後，俄烏戰爭再次將台灣推上國際熱搜。為了安撫人心，蔡英文和蘇貞昌均出面強調「台灣與烏克蘭不同」。台灣與烏克蘭當然不能相提並論，但民進黨政府正在犯與烏克蘭相同的戰略錯誤。

按照普丁的講法，俄羅斯與烏克蘭本就是一家人，即使分家後莫斯科還是對基輔照顧有加，但後者卻將烏克蘭的主體性建立在否認與俄羅斯存在任何聯繫的基礎之上，並試圖破壞生活在烏克蘭幾代人的意識和歷史記憶。普丁指責烏克蘭當局一邊推動「去俄羅斯化」，一邊將西方勢力引入烏克蘭，以對抗所謂的「俄羅斯威脅」。與此同時，美國和北約背信棄義，不斷壓縮俄羅斯的生存空間。國家安全遭受嚴重威脅的俄羅斯忍無可忍，才被迫出手修理烏克蘭這個忘恩負義的西方馬仔。普丁的敘述自然是為了論證出兵烏克蘭的正當性，但也揭示了基輔的利令智昏。

同樣地，台灣和大陸同屬中華民族，共用中華文化，雖然在政治上延續對立，但至今在法理上沒有分家。然而，民進黨政府為了牟取一己私利，處心積慮推行「去中國化」，不擇手段煽動兩岸對抗，千方百計割裂台灣與中華文化的聯繫。最近，麥田出版社出版作家曹雨的《激辣中國》時，竟將書中所有的「大陸」二字都替換成「中國」，弄巧成拙爆出了「哥倫布發現新中國」的笑話。國台辦評價這是一齣走火入魔的鬧劇，「是民進黨當局推動去中國化造成的又一惡果」。民進黨如果在「去中國化」問題上不知收斂，兩岸人民在感情上只會越走越遠，大陸民間的反台情緒也得不到根本紓解。

和烏克蘭當局一樣，民進黨政府也採取對美國一邊倒的政策，甘當華盛頓遏制北京的馬前卒。尤其是近年來美台加強了軍事聯繫，除了常規性的對台軍售，美國還多次派出軍用飛機起降台灣，不憚於刺激北京的神經。自我陶醉於「台美關係史上最佳」的民進黨不僅對美國的武器裝備照單全收，還別有用心地證實美國在台灣有軍隊存在，簡直唯恐天下不亂。在民進黨大內宣的反復洗腦下，竟有不少台灣民眾老神在在，相信台灣有事時美國定會出兵，因此對於大陸的武統警告充耳不聞。

事實果真如此嗎？烏克蘭同樣仗著美國撐腰有恃無恐，戰端一開卻求告無門。因為拜登不敢跟普丁硬碰硬，便以烏克蘭不是北約盟國為由，宣布美國沒有出兵的義務，然後坐視烏克蘭淪陷。台灣不但不是美國的正式盟友，美國也從來沒有承諾會出兵援台。如果民進黨不吸取烏克蘭的教訓，一旦兩岸攤牌，華盛頓敢跟北京硬碰硬？台灣大概率就是下一個棄子。