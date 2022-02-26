2年多前的「王立強」案引發兩岸重視，被他指為「共諜」的香港中國創新主席向心夫婦，遭到限制出境820多個日子，北檢硬扣洗錢罪帽子，被法院打臉判無罪。不禁想到法務部長蔡清祥最近向基層檢察官喊話，指人生的價值不是純粹用金錢衡量。但一個高度敏感的政治性案件為何辦成這樣？檢察官的初心為何？讓人好奇。

王立強案在2020總統大選前拋下震撼彈，北檢根據王立強的說詞，攔下準備出境的向心夫婦，還營造向心在北市信義區買下豪宅的形象、檢方展現積極抓捕共諜的決心，調查局也隔海辦案稱要找王立強查個清楚，澳洲媒體更是數度隔海爆料。結果大選結束後，王立強迄今人間蒸發，連任的蔡政府也絕口不提此事。

但意外被拿來偵辦共諜的向心夫婦，一再被境管限制出境，北檢卻找不到那個「王立強」，所謂共諜最後硬是安個洗錢罪名起訴，檢方努力找罪名的結果，當然被法官打臉，只開一庭就辯論終結，認為向心根本不知道，獲判無罪。

換個角度想，如果向心夫婦不是從大陸來，這事又不在總統大選前夕爆發，是否會有相同遭遇？對向心夫婦而言，這2年多來面對的司法偵查和審理，何嘗不是一大煎熬和侵犯人權，檢方明顯舉證不足，實難令人不懷疑當初媚於當權政治，草率成案，以致重創司法威信。

這幾年不少本被看好前途的司法官掛冠求去，轉換跑道後的確可以獲得比公職生涯更好的待遇及自由；蔡清祥說得也沒錯，人生確實不能用金錢衡量。但更不該讓「政治正確」成為檢察體系升遷的關卡。法律之前人人平等以及無罪推定，法律人都應該莫忘初衷。