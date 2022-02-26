擁有大陸人大代表身分的格力電器董事長董明珠主張，富人應該多繳稅，將在今年「兩會」上建議，將個人所得稅最高稅率從45%提高到55%，並將勞工階層稅收起徵點，從現在的月薪5千元人民幣提高到1萬元（新台幣約4.4萬元），這提議顯然呼應去年中共中央倡導的「共同富裕」。當對岸開始面對並處理貧富差距擴大問題時，台灣的貧富差距卻繼續拉大。

分配惡化蔡政府無作為

格力是大陸最大的家電企業集團之一，董明珠則是大陸最知名、也最具代表性的女性企業家，兼具人大代表的身分，無論是否背後有官方授意，她的發言都有一定代表性，顯示大陸有意解決、或是說至少緩和貧富差距問題。

大陸改革開放40年，維持超過30年的兩位數成長，從當年的一窮二白到今日的全球第二大經濟體、平均國民所得超過1萬美元的中等收入國家，被視為歷史上絕無僅有的經濟奇蹟，在「先讓一部分人富起來」的思維下，未特別重視所得差距問題，但付出的代價之一就是：快速擴大的貧富與所得差距。

如果拿代表所得差距的吉尼係數看，2020年大陸官方數據已高達0.47，民間統計則超越此數字。雖然較2008年0.49的高峰下降，但仍遠高於已開發國家0.3多的數字，而一般學者認為0.5就是所得差距嚴重，這也是為什麼大陸必須處理所得差距問題，也因此去年8月中共總書記習近平在財經委員會會議上提出「促進共同富裕」。

當時官方的詮釋是落實共同富裕，要透過國民收入「三次分配」：第一次分配是透過市場機制分配的工資、利潤，第二次分配是稅制帶來的所得重分配效果，第三次分配則是社會捐贈。當時外界把重點擺在第三次分配的「社會捐贈」上，不少大型科技企業開始響應捐贈。

但是從董明珠要提案「提高最高稅率」來看，稅制上也要強化所得重分配功能，當初外界質疑甚至批評以「社會捐贈」推動的第三次分配，是無法持續長久、更有缺乏法治化的弊病，大概可以先打上休止符了，北京看來已有意在稅制與法治化方面，更強化所得重分配效果、縮短所得差距。

台灣的吉尼係數維持在0.34，屬於所得分配尚屬平均的國家，但自我比較卻發現所得分配正在惡化中。依照行政院主計總處的數據，把全台家庭所得依照高低分為五等分來看，最高所得群組與最低所得群組的差距，近年有擴大的趨勢；民國106年為6.07倍，隔年微升到6.09倍，到109年時則增為6.13倍。

台產業與族群嚴重失衡

蔡政府上台執政後所得差距逐步擴大，應與106年推動的稅改有關，這項稅改的核心是大幅降低股利所得的稅率，表面上庶民勞工也都享受到減稅（從扣除額增加），但實際上富人獲利更大，不但最高稅率從45%降為40%，股利所得稅率更形同一口氣降低17個百分點。

前瞻未來，所得差距可能持續擴大，原因是產業與經濟發展嚴重失衡。總體看台灣經濟成長率超過6%、平均國民所得成長到3.2萬美元，但實際上，因疫情與政策偏頗等因素，各產業與族群之間的發展嚴重失衡，科技產業、特別是半導體快速呈兩位數成長、薪資分紅都增加，但另外以內需為主的許多服務業，卻仍是衰退、裁員甚至倒閉時有所聞，這些落魄產業的從業人員想增加收入，是難了。如果政策無法解決、或甚至只是緩和這種不平衡，未來所得差距只會越拉越大。

台灣在蔡政府「反中」的「教導」下，習慣性把所有中共的政策都作負面解讀─不論是官方出手強化對科技巨頭的監管、或是提出共同富裕，台灣都作負面解讀；但實際上，對科技巨擘的監管強化、縮短所得差距，幾乎已是各國都想推動的政策，大陸算是出手得早又快。看看對岸，想想自己，台灣是不是該對縮短所得差距做點事情？