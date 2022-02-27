台灣，也許因為特殊的一些原因，她的神秘與魅力促使多少大陸人嚮往之。雖然同宗同祖，說著一樣的語言，擁有一樣膚色面孔，不論之前在哪些途徑中瞭解到遙遠的寶島台灣，這都不算。除非真正踏上這土地呼吸到夾雜著台灣味道的海風，聆聽真正的台灣的心跳聲。

說到台灣，撇開澀生複雜的政治不說，很多人一提起台灣不免先想到小清新的氣質（從電影或電視劇中），然後是美食，最後是令每個到過台灣的人最難忘懷的人情味。自然沒有脫離俗套的情節，我對台灣的接觸除了小學課本裡的日月潭也就是從台劇中入門的。

雖然剛跟那個相信劇情中狗血愛情的青春期自己拜了個拜，但在去台灣前我也只能想到這個預熱方式，瘋狂在網路中搜索了關鍵詞含有「台灣」的看過沒看過的小清新電影，諸如大家都熟悉的《那些年我們一起追過的女孩》、《一頁台北》、《海角七號》、《刺青》、《台北飄雪》、《聽見下雨的聲音》等等。

而我本人最中意的則是《聽見下雨的聲音》，同名歌曲也是之後在台灣期間每次下雨時必聽的歌曲。方文山作詞，唯美的詞句與畫面感更加深我對台灣嚮往跟憧憬的情愫，並發誓到台灣一定要找到片中所有的場景親臨感受，雖然後來竟沒有一個實現。但在之後的台灣學習生活中，出乎意料之外的影劇課拍攝MV的作業倒是讓自己體驗了一把偶像劇中女主角的感覺，也讓現在的我每次回想起來有一種時空錯亂的感受，那滋味是很美好的，難以磨滅。

記得剛到台灣第一個月，對生活廣場（也就是學校食堂）裡的所有食物來之不拒，自以為適應能力很強，到第二個月時才明白這才是剛開始。作為一名西南地區吃辣厲害的省分中又是吃辣厲害的狠角色的我，著實被迎頭來了個下馬威。從一開始的一切吃著都香的新鮮感，到後來看著什麼都平淡無味，第三個月的完全適應正常飲食到最後第四個月的倍加珍惜。

記得第一次撕開滿漢大餐牛肉麵時被眼前那分量足足的牛肉嚇到，跟大陸的某師傅牛肉麵比起來簡直不能再滿足了；記得抵台第一天就在學校生活廣場點了叉燒飯，雖然搭配的蔬菜少得可憐，但那金黃焦嫩透著紅紅肉色的叉燒肉叫人垂涎欲滴，也成為了我之後最重要的主食之一；記得生活廣場門口那家35元新台幣一杯的奶茶，香濃滑口，每一口奶茶都好像在跟舌尖癡情纏綿，不得不對台灣奶茶豎起大拇指；還記得去17公里黃金海岸線騎行看落日時和散漫行走在花蓮縱谷時，路邊攤的台灣名小吃大腸包小腸；還記得一個人跑去台北逛士林夜市時排半個多小時才買到的竹籤烤肉、還有聽說最近剛消失的花蓮自強夜市的棺材板、還有台灣朋友阿中帶我去吃的台中那邊的水里肉圓、還有台北西門町的牛肉麵、新竹城隍廟的貢丸、蚵仔煎等等，回想起來，台灣真的很多美食小吃。

講到帶我吃美食的台灣朋友阿中，他算是我在台灣短暫時光中為數不多的朋友之一了。在台灣認識的第一個朋友叫荳荳，也是通過她認識了之後的阿中。荳荳跟阿中一個是台北人一個是台中人，性情方面稍稍不同，因人而異，但都有著台灣人身上的熱情勁，還有對大陸人的好奇心。

一次荳荳邀請我去唱K，我以為會像在大陸一樣邀請就是我被請客，但其實是我想多了原來是AA制，不過我並不是想佔便宜而是有些驚訝而已。因為當晚我在不知情的情況下離開了又被電話打過來讓我回去給我的那一份錢，也許真的就是很正常的事情吧，其實這樣分清楚也挺好的。

在台灣的時候剛好逢上端午節，週末放假回來阿中從家裏帶了他阿嬤親手包的粽子，吃著那又香又黏的粽子感受到淳樸的情感，很是感動。有一次跟阿中夜跑結束時，他領我去到一家味道不錯的店吃東西，買單時我們依然是AA制，可能受大陸的觀念影響可能會覺得一點點錢男生付才正常，但好像也習慣了台灣人的這種方式，倒也覺得確實輕鬆自在不用擔心欠人情什麼的。

朋友不分身分年齡，另一位朋友就是教我兩門專業課的李老師，老師看我上課很認真也常找他討論，慢慢的就成為了朋友，偶爾會在操場跑步遇到聊天或是在辦公室聊。李老師說他剛工作，我是他教的第一個陸生，而他也對海峽對面的土地很感興趣，所以常常跟我聊到很多關於生活、關於學習的種種。印象最深的是也許因為政治立場的原因吧，每次他都是說「你們中國」，而我接過話時都會改成「我們大陸」，彼此都懂所以在這方面倒也還沒出過什麼衝突。

還有一位朋友是在台求學的馬來西亞華裔志豪，一個陽光帥氣的大男孩。也許因為也是華人的緣故，也許因為在台灣學習生活的原因，我倒從他身上看到很多台灣人身上的氣息。不知道我是不是也被感染到這種氣息，有天逛街兩次被台南人認為是當地人，跟我問路聊天，當他們知道我是陸生時，感到有點驚訝，又拉著我聊大陸，大街上一站就是個把小時，回憶起來又想笑。

台灣人問路可能跟指路差不多吧，有次我去象山，途中轉捷運時提早下錯了站就找路人想問問，結果問是問到了，還拉著我把整個台北的交通捷運線路全介紹了一遍，生怕我找不到，都恨不得跟著去了。當時面對這樣的熱情，真是又感激又無奈，最後聽完介紹因時間太晚沒去成象山，但實實在在讓我深切感受到了台灣人的熱情，也應心懷感恩。

我喜歡跳舞，在台灣校園的那段時間，同時也收穫了很多愛舞蹈的小夥伴，加入熱舞社有機會登台演出，認識很多新朋友，也給了我很多鼓勵和幫助，台灣開放的校園學習狀態與模式也使我受益匪淺，臨走前最後一次陸生交流大會上，我跟校長與院長提出建議成立一個陸生會，就是為了希望陸生更多地與台灣同學的學習與生活融在一起，彼此更多的瞭解與交流，感受不同的人文氣息。

美好時光總是太短暫，離開台灣前的最後一天，我終於還是獨自爬了一次象山，看了101的落日與台北的夜景，也是那最後一晚，一夜難眠。四個月裡所有在台灣的日日夜夜與人們的笑臉、發生過的事情與走過的每個地方，所有的細枝末節都清晰再現，如默片重播夾雜在觥籌交錯的霓虹燈光下，讓我開心也讓我難過。那種不捨就好像跟一位相愛著卻不能繼續愛下去的戀人分手，但卻也因曾有過的美好回憶而欣然接受這樣的判決。

台灣的心跳，今夜又在胸腔左側悱動。如果記憶是一盒罐頭，那麼願這一盒永不過期。（魯蕊/大陸交換生）

（本文來源：兩岸青年公眾號）

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