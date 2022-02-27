自2008年大陸司法考試開放台灣同胞報考以來，有數以千計的台灣法律人才赴大陸參加司法考試。2019年最高人民法院出台《關於為深化兩岸融合發展提供司法服務的若干措施》，當中在擴大參與司法工作，推動兩岸司法交流方面，進一步明確依法保障獲得大陸律師執業證書的台灣居民的執業權利，鼓勵其在人民法院參與律師調解等工作，增加台胞律師的執業保障。台灣同胞如何成為大陸執業律師成為熱點問題。「海峽青年觀點論壇」論壇，中國海峽研究院（香港）2月22日特別邀請包括北京斐石律師事務所律師任帥、北京坤韜律師事務所台胞律師程薇霖在內的兩岸專家學者針對「台胞如何在大陸取得法律職業資格到律師執業」 這一議題展開交流，特別探討了「大陸法考的相關事宜及從業建議」相關內容。中國海峽研究院（香港）秘書長羅鼎鈞擔任本次會議主持人。

程薇霖分享了關於備考法考到領取法律職業資格證的個人經驗。她表示，在備考過程中，應該不盲目不跟風，視個人情況選擇合適的資源和方法。她認為，大陸重視對國家法律人才的培養和選拔，國家司法部提出到2025年，全國執業律師將達到75萬名，近兩年來，法考全國通過率提高了2~3%。加之相關的惠台政策，對於想要在大陸成為執業律師的台灣同胞來說是十分難能可貴的機會。此外，新晉律師勢必要度過前幾年積累期的不易，這需要堅定的職業意志和信心。大陸涉台業務雖然目前還處於發展期，相信未來的前景會越來越好。

任帥表示，台籍學生如果有參加大陸法考的意願，首先應該結合自身情況來做一個短期的規劃，可以從結果導向出發合理安排時間，有計劃性地在最短時間內取得職業資格。雖然兩岸的法律法規有所不同，但許多規定背後的法律原則和法律原理是相近或者相同的。所以，備考同學既要保持自信，又要把自己當做一張白紙、一塊海綿，從零開始去吸收知識，備戰法考。他表示，包括自己在內，身邊許多在台灣就讀法律系的學生都順利取得了法律職業資格，從業於大陸法律行業。鑽研精神是優秀法律工作者的特質，不論是準備考試，還是從事法律工作，都是必需的。

程薇霖表示，業務能力才是自身發展好壞與否的根本，雙證律師應該把職業側重點放在台灣還是大陸，需要在執業過程中慢慢探索，隨著職業生涯的發展，摸索最適合自己的道路。任帥認為，選擇執業的方向主要還是要結合自身的興趣和經歷，台灣籍律師和陸生選擇涉台業務自然會有相對的優勢，但職業規劃不應該有畫地為牢的局限性思維。專業性的確立也需要其他專業來作為支撐，法律行業包容萬象，跨專業跨領域的學習可以積累更多的知識經驗，有助於迅速成長。台籍同胞和台胞律師、陸生在兩岸業務往來過程中，在交流和溝通上能更顯親切，有其優勢。但無論選擇從事哪方面的業務，突出的專業能力才是被客戶認可的先決條件。