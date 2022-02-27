俄烏戰爭開打，台海近日也不平靜！根據2月26日中華民國空軍廣播及航跡記錄，共機（殲-11機4 架、運-8反潛機2架、殲-16機2架）7時34分，進入我防空識別區，高度7600公尺的台灣西南國際空域警巡。我空軍在空警戒並廣播驅離以為因應。同日，大陸智庫「南海戰略態勢感知」早上9時35分，公布美海軍拉爾夫‧詹森號/DDG-114，出現在台灣海峽南部，正在穿越台灣海峽，另美國海軍一架EP-3E電子偵察機亦在台灣海峽南口提供情報支援。

大陸海南海事局發布軍事訓練禁航區後，美海軍拉爾夫‧詹森號穿越台灣海峽，引來共機殲-11機4 架、運-8反潛機2架、殲-16機2架，進入我防空識別區。(圖/作者陸文浩繪製)

事實上大陸海南海事局前（25）日公布2月27日至3月1日，每日11時至15時，在以19-37.12N／110-57.32E為中心（相關海域請詳見附圖），6海里為半徑的圓形區域內進行軍事訓練，禁止駛入。此項行動為近日俄烏戰爭牽動兩岸緊張局勢不無關係。早前國內外學者、專家以及美英政要認為，「今日烏克蘭、明日台灣」議題發酵，國際輿論亦嚴密關注台海周邊情勢

尤其，台灣媒體連日大肆報導，3月2日前美國國務卿蓬佩奧將率領前中國政策規劃首席顧問余茂春等一行訪問團抵台訪問4天。2月23日遂引發中共戰機進入台灣西南國際空域警巡，更沒想到2月24日俄羅斯總統普丁，突然下令對烏克蘭採取「特殊軍事行動」（special military operation），俄烏戰爭正式開打，緊張情勢一觸即發。

回顧，前美國中國政策規劃首席顧問余茂春曾向國際媒體宣稱：「光是2019年我們（美國）派遣9艘航艦通過台灣海峽，我們確實讓台灣海峽公海化，這對於台灣是最好的防護。」此番言論，當時即刺激中共高層。

日前，中共國防部新聞發言人譚克非大校指稱：「民進黨當局挾洋自重、以各種形式進行謀『獨』挑釁，不斷升高兩岸對立對抗，這是威脅台海和平穩定的根源」。「解放軍在台島周邊海空域組織多軍兵種力量、多批次艦機開展常態化巡航、警巡等行動。」、「『台獨』挑釁一日不止，中國人民解放軍捍衛國家主權和領土完整的行動就一刻不能停、也不會停」。

如今，共機出現在台灣西南國際空域時間為7點34分，大陸智庫「南海戰略態勢感知」公布美艦圖示內，顯示為7點45分，在台灣海峽南口處，由南往北活動。可見，共機明顯針對美國作戰艦，進行第一時間上的快速反應。其次，9時左右，美海軍EP-3E電子偵察機也隨即在巴士海峽至台灣西南國際空域，提供美軍作戰艦應對中共海空軍兵力之戰場情報支援任務。

至於，大陸在海南島以東進行軍事訓練，依據以往中共演習之經驗，地點位置（海南樓前港附近）、演習範圍，推斷係岸防部隊例行性軍事訓練。應在我國軍嚴正監控中，可在第一時間進行適當的反應，國人無須擔心。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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