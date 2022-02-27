就在俄羅斯與烏克蘭局勢緊張之際，俄羅斯總統普丁於2月21日承認頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）為主權獨立實體後，並與俄國達成建交協議。隨後，普丁下令俄國的部隊於這兩個「國家」進行「和平維持」行動，並於24日進行「特別軍事行動」入侵烏克蘭。拜登旋即與烏克蘭總統澤倫斯基（Voldymyr Zelensky）通電，承諾美國支持烏克蘭維持領土完整，同時美國祭出多項制裁，並表示「相信只要民主陣營決心制裁，現在的局勢將不會維持太久」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）卻表示，俄羅斯願就烏克蘭不得加入北約組織，以及北約將其部隊和軍事部署縮減至1997年的邊界進行討論。那麼，普丁為何提出這項要求？其實根源於俄國不安全感的戰略文化。

俄羅斯不安全感的戰略文化

俄羅斯的威脅認知根植於其戰略文化，反應出從帝俄、前蘇聯時期至今的連續性。並且從冷戰結束以來，北約的東擴重新讓俄國領導人憶及雷根政府在1980年代於西歐部署潘興飛彈（MGM-31）的記憶與憂慮。並且從歷史上來看，俄羅斯曾經面對來自拿破崙與希特勒的攻擊，這讓普丁強調俄國在擊敗德國的關鍵地位，讓莫斯科在歐陸的安全事務上扮演重要的角色。隨著美國川普政府退出《中程飛彈條約》（INF Treaty）後，美國在歐洲部署新一代的中程彈道飛彈，以及這類系統技術之進步，與北約多次進行針對性軍演，皆揭示俄國面臨到地緣政治挑戰。

戰略文化為國家及其安全決策社群，如何看待戰爭之作用、敵人性質、如何使用武力及對誰使用武力。此外，戰略文化也表示關於使用武裝部隊的戰略與行動偏好。每個國家皆有其獨特的戰略文化。首先，俄羅斯自詡為大國，並認為其他國家也應以大國態度視之。其次，俄羅斯有著歷史性、地理性與長期性的不安全感，這種不安全感更結合專制政府與有效率的武裝部隊。最後，俄羅斯的戰略文化重視參與國家邊界之外的衝突，並習以武裝部隊作為外交政策脅迫工具。

俄國為證明自身是大國，必須擁有反應該權力的資源，以及獲得其他國家之認可。並且從歷史上而言，俄國的權力向來依靠其強大的武裝力量，包括傳統部隊與核武。換句話而言，軍事實力是俄國如何界定作為一個大國的方式。

俄國向來願意使用軍事手段來建立大國地位，同時又認為俄羅斯受到威脅。這種「不安全感」的來源，可從肯南（George F. Kennan）的一段話說明。他說，「克里姆林宮對於世界事務的看法，為傳統、本質的不安全感。起初，這是一個和平的農業民族與鄰近凶猛游牧民族，在廣闊平原生活所自然產生的不安全感。隨著俄羅斯的經濟發達並與西方國家接觸，面對西方更有能力、更為強大、更有組織社會的恐懼」。

進一步塑造俄國受到威脅之認知還包含，2003年美國發動第二次波斯灣戰爭並在中東啟動「大中東計畫」、2004年烏克蘭的橙色革命、阿拉伯之春、西方國家干預利比亞以及烏克蘭希冀加入北約等國際事件。

安全的零和遊戲

在俄烏之戰前，莫斯科方面不斷強調，俄國不想要戰爭，並且願意與西方合作尋求解決方案。的確，對於西方國家而言，普丁是一個難以預測的對手。數週以來，莫斯科一直逼迫華府對於普丁的行動作出反應。迄今為止，美國包括去年拜登-普丁在日內瓦會談，以及法國總統與德國總理與普丁的會晤，皆沒有獲致突破。然而，卻讓普丁獲得類似冷戰時期較高的聲望，也使得美國共和黨指責拜登的「綏靖主義」。

對於俄羅斯而言，安全是稀缺的資源。這意味著當其對手不安全時，俄國才可獲致安全。這種安全的零和遊戲，以及作為大國權力的競逐與持續性的不安全感，更為影響莫斯科使用武力之時機與方式。首先，俄國周邊地區所發生可能影響俄羅斯安全的衝突；其次，俄羅斯念念不忘建立「緩衝區」以及其主導「近鄰」地區的渴望；最後，莫斯科則是關注在原蘇聯地區俄羅斯人的安全與利益。在維護這些戰略目標的同時，俄國則更願採取強制性軍事行動。所以才會出現，普丁要保護在烏克蘭「俄語人口」的權利。

從未結束的冷戰

擁有歐洲最大的地面力量的俄羅斯正在「復興」，或者如拜登所言「普丁想重建蘇聯」，無論如何，莫斯科正試圖重新建立其傳統的影響範圍。在過去十餘年以來，俄國入侵並實質佔有克里米亞，入侵喬治亞並承認阿布哈茲與南奧塞提亞為獨立的國家，並第一次在地中海和中東的敘利亞擁有塔爾圖斯（Tartous）海軍基地與赫梅明（Khmeimim）空軍基地，俄羅斯瓦格納集團（Wagner）的僱傭兵部署於石油資源豐富的利比亞，以及在蘇丹、馬利、中非共和國、莫三比克和馬達加斯加等國。從美國等西方國家角度來看這些舉措，俄羅斯已較中國更成為真正且迫切之威脅。冷戰時期較多為意識形態的鬥爭與代理人戰爭，而現在則已為地緣競爭所取代。

在冷戰時期，當中國與前蘇聯交惡時，美國曾經推動「聯中制俄」的戰略，拜登就任之初本想推動「聯俄制中」的構想，後來才轉變成為建構一種「技術民主國家的聯盟」。因此在俄國入侵烏克蘭後，中國所扮演的角色則顯然尷尬與微妙。

中國到目前為止仍試圖扮演平衡者的角色。北京支持莫斯科的安全要求，包括俄國所堅持的北約不要進一步東擴主張。在2月23日時，北京也批評西方國家對於俄羅斯的制裁行動，指責華盛頓製造恐懼與恐慌，並將歐洲緊張局勢歸咎於北約，但也強調不支持莫斯科對於基輔的軍事行動。中國外長王毅在參加慕尼黑安全會議時才表示，「任何國家的主權、獨立和領土完整都應該得到尊重和維護，烏克蘭也不例外。」北京這種外交的平衡手段之目的，旨在避免中國受到美國或歐盟的經濟抵制。

冷戰持續了近半個世紀。無論俄羅斯是否對烏克蘭實施「政權更迭」（regime change），這場危機可能像冷戰一樣持續一陣子，並影響俄羅斯周邊國家與東歐。北約秘書長托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）才會說到：「莫斯科已明確表示，它準備挑戰幾十年來支撐我們安全的基本原則，並通過使用武力來做到這一點」。

從川普擔任美國總統以來，北京與西方的關係已跌至低點。美國指控中國操控貨幣、竊取美國技術、並且使用貿易戰來概括對於中國的政策，呼籲與中國「脫鉤」（decoupling）。歐盟在去年凍結與中國投資協定，而北京和華盛頓之間，尚未撤回各自在川普所發起的貿易戰期間，對於對方採取之措施。

但當全世界的焦點置於俄國與烏克蘭，以及在戰後東歐乃至於歐洲國際局勢的重整之際，中國或許有可能改變其戰狼式的外交，在美俄之間扮演調停者或平衡者的角色，再獲得一段「戰略機遇期」。2月25日晚間，普丁告訴中國國家主席習近平，願就俄烏戰事進行談判。因此，北京在未來幾週的決策，可能會決定未來世界局勢雛形，中國雖想置身事外，但卻扮演更為重要的角色。

（作者為實踐大學會計暨稅務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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