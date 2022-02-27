終於了解為什麼綠營對這一震驚全球的戰爭裝聾作啞，而且一再強調台灣不是烏克蘭、不要混為一談。原來，蔡英文所走的每一步，都是烏克蘭走過的，怕老百姓做過多聯想。

俄烏兩國本來就是同根生，因為戰爭和歷史的因素導致最後分了家，但基本上仍屬同一祖宗，澤倫斯基上台後大力推動「去俄化」，規定不得使用俄語、教科書避提俄羅斯歷史、電視台更是極盡所能打壓、造謠、抹黑俄羅斯....這跟蔡英文的｢抗中保台｣做法有何不同？

然後澤倫斯基猛抱川普大腿、猛向歐盟、北約遞送秋波，這些所謂的｢盟友｣也信誓旦旦拍胸脯保證不會讓兄弟單打獨鬥，澤倫斯基才有了熊心豹子膽跟普丁較勁；沒想戰爭才一開打，烏克蘭即丟盔卸甲、被揍得鼻青臉腫，而得到的援助僅僅就是歐盟提供的鋼盔、再來就是拜登夫婦的祈禱。死道友不死道長，澤倫斯基說他做了一場春秋大夢，現在夢醒時分國已破碎。

｢蔡英文們｣你們看到沒有？兩岸一奶同胞，為何非要鬧得彼此反目步烏克蘭後塵？說｢今日烏克蘭、明日台灣｣哪裡錯了？

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