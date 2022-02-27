過去40年，有兩位「演員」先後當上總統。第一位，是1981~89年的美國總統雷根，另一位，則是刻正與俄羅斯苦戰的烏克蘭總統澤倫斯基。前者於1986年10月，與時任蘇聯共產黨總書記的戈巴契夫在冰島會面。會中，戈巴契夫急切的希望美國取消以「外太空」為基礎，「既防禦也攻擊」的飛彈網。

之後，立陶宛在新當選的維陶塔斯·蘭茨貝吉斯總統的領導下，於1990年3月11日首先宣布脫離蘇聯獨立，其餘的蘇聯加盟共和國也在1991年陸續宣布獨立，正式瓦解了蘇聯。英國前首相柴契爾夫人對此讚述道：「雷根不開一槍，便贏得了冷戰」！

拜「演員」總統雷根之賜，烏克蘭因蘇聯解體而重獲獨立（前一次為1917年至1921年），並成為「獨立國協」發起與創始國之一。其後，由於俄羅斯在2014年併吞克里米亞，烏克蘭隨即退出「獨立國協」。

2019年5月20日，喜劇演員與電視製作人出身的澤倫斯基就任烏克蘭總統，他在最為成名的影劇代表作《人民公僕》裡，飾演一位意外勝選總統的政治素人。該個自2015年開播的「嘲諷現實政治」的「情境喜劇」，雖讓澤倫斯基真的選上烏克蘭總統，但劇本裡，絲毫未曾著墨的，竟是真槍實彈的「血戰」俄羅斯！

繼承前蘇聯軍事基礎的烏克蘭，號稱至今仍維持著僅次於俄羅斯的「歐洲第二大」軍事力量。然依2022年「全球火力」（GFP）公布的全球軍力排名：前三名為美國、俄羅斯、中國，烏克蘭排名第22，尤次於台灣的第21名。如此，這個全球第2，強打第22的仗，烏克蘭能如何招架？

近來，網上瘋傳一則帖子：「20多年前，烏克蘭與前夫俄羅斯離婚。由於幾個孩子歸她，前夫付了不少贍養費，也留下可觀家產。其後，前夫還曾為她償還2000多億債務！恢復單身後，烏克蘭不但轉與村霸以及浪公子們眉來眼去，甚且，還與村霸、浪公子們圍攻前夫。憤怒的前夫乃一把搶回克里米亞這個孩子！此後，烏克蘭夢想嫁給北約家族，無奈，村霸並不想讓她嫁入北約。失望之餘，烏克蘭竟時不時地對盧甘斯克以及頓內茨克兩個孩子拳腳相向。前夫大動肝火，抄起傢伙就打進烏克蘭她家。」

此等再典型不過的鄉土芭樂劇情，無論其真實程度如何，現正全球熱映。至於澤倫斯基本次能否反串贏得「影后」桂冠，世人皆在噬血圍觀此齣「真人實境」殘酷大戲！

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