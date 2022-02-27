去年，台北市政府於二二八公園舉辦「愛與勇氣、攜手同行」二二八事件七十四周年紀念會，市長柯文哲將二二八定調為「政府與國家機器進行大規模迫害，死了兩萬多人」，並稱這才是重點。

當時台灣本省人約600餘萬、114萬戶，如果死亡人數是2萬，那表示平均每57戶就有1戶其家屬有人死於二二八，亦即平均每條大街每個鄰里社區都有1戶其家屬有人死於二二八。尤其是事件中有許多地區市鎮是安然無恙，如此則重災區城鎮可能是平均每十幾戶或幾戶就有1家其家屬有人死於二二八，但這樣的數據與我們生活體驗周邊鄰里社區可能遇到二二八受難家屬之比例的感受是完全不相符的？

人是萬物之靈，軍隊鎮壓時大眾會躱避，假定以戰時1死5傷的比例計算，則當時受槍傷的台灣民眾是10萬人，或至少是7、8萬，但那是當時醫療體系難以承受的。

1942年時台灣共有醫院386間（省立14家、公立22家/指州廳以下各地方機關所設、餘為私立醫院），醫院內眼科、內科、婦產科等多有分類，斯時省立醫院門診人數按疾病種類分，外傷僅佔門診病患的2.2%。倘據以抽樣推估，則全台公私立醫院醫治槍傷的庫存消炎片、抗生素等相關藥品存量是相當有限，何況當時甫受二戰美軍大轟炸摧殘，整個醫療體系對外傷的搶救能力是更加弱化，絕無法承受搶救數日間突發數萬名遭槍傷的傷患。當時醫生都是台灣人，如果有這樣的大規模搶救槍傷患者救治事情，30年後1980年代晚期國民黨統治鬆動，台灣人醫師必然公開其回憶錄與包括槍傷的大量病歷記錄？

關於228遇害者人數，當時監察院監察委員台人丘念台的報告，認為受難死亡者「全台殆不下2、3千人」。1990年內政部長吳伯雄確查二二八事件當時非正常死亡及失蹤人數為五百餘人。「行政院二二八事件紀念基金會」於1995-2004年間，通過受理賠償案件的查核（對每名死難者發給新台幣600萬元的賠償金），二二八事件死亡者約860人。

上述三者數據較近，且與前述本人所提疑點佐證相近。惟二二八事件究竟死亡多少人？確實數字可說永遠是個謎。但不可以定調2萬人，如果我們被誤導認知短短數日台灣民眾逾萬或數萬人遭鎮壓死亡，其歷史意義是國軍曾對台灣同胞進行無差別的大規模屠殺，也就是獨派所謂二二八是種族滅絕（genocide）惡性最大的反人性罪。

無可諱言，台獨欲藉誇大二二八死亡人數的方式，從情感上刺激本省人對外省人的仇視，好像受難者人數愈多，其受迫害的情感才愈有正當性，從而誘導並凝聚仇中的台獨分離意識。

（作者為社團法人台灣史研究會理事長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※