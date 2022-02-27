烏俄正式開戰，此事不僅使國際社會恐慌，也使社會擔憂會不會下一個就是台灣，更不用說美國總統只光說「會為你禱告」和做些對俄羅斯傷害輕微的制裁，讓台灣社會憂心美國在台海戰爭是否依然只維持關心但不介入的態度。

這正如之前美軍阿富汗撤軍事件爆發時，執政黨民進黨的處理方式就是告訴國人「我們不一樣」、「我們比對方重要」，忘了當時美國的目標還是伊朗和俄羅斯時，這兩個國家的重要性不亞於現在的台灣，可如今已成為被放棄的對象，是的我們跟烏克蘭不全然一樣，但俄羅斯和對岸卻一樣，皆是威權國家，且俄羅斯攻擊烏克蘭的手法，與先前許多學者專家所預測的對岸攻台的模式可說是頗為雷同。

另外，我們和烏克蘭也都是面對世界強權以及國內分歧嚴重，這怎麼會不一樣，就算真如民進黨所言我們之間不一樣，但然後呢，中華民國應該如何在美中兩國間存活，沒有答案，民進黨和其側翼只會不斷重複我們比較重要，我們是不一樣的，洗腦著國人，而看到美國這次的作為，國人擔憂美國在兩岸戰爭時會不會也袖手旁觀時，民進黨只說因為烏克蘭不符合美國利益，但卻不敢提美聯社做的民調，民調中顯示僅有26%認為美國應該介入烏俄戰事，代表現在的美國可不希望國內再爆發如越戰時的反戰浪潮，若屆時也只有少數人支持美國介入台海戰爭，這是不是也代表美國將只會為台灣祈禱，不會有其他實質作為呢？

當國民黨或其他人士認為我們不該總是跟對岸拳頭碰拳頭時，民進黨又說是中共同路人，宛如不學民進黨跟對岸拚輸贏，就是不愛國，卻沒想過有時以柔克剛更能夠為國家爭取長期的利益，只透過大內宣讓國人覺得我們活在美好的烏托邦之中，可這是對我們未來有幫助的作為嗎？

還是期待蔡英文總統能正視烏克蘭事件給我們的啟示，戰爭永遠應該被放在最後，爭取和平是一個領導人的責任，也不要再灌輸國人其他國家會充滿愛心和善意的來援戰台灣，讓國人知道兩岸開戰的嚴重性和和平的重要性，勿再活在幻想泡泡中。

（作者為真理大學法律系學生）

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