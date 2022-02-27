烏克蘭是主權國家，與俄羅斯有邦交、是兄弟之邦，想加入北約尋求長遠的安全保障，造成俄國地緣政治不安，反而引發戰禍，應了「欲速則不達」。

俄烏戰爭也引起台灣輿論熱議，蔡總統啟動國安會議關注事態發展，跟進西方國家經濟制裁俄羅斯，並強調「台灣和烏克蘭的局勢本質不同」。歐洲兩個主權國家交戰，當然與兩岸問題不同，但爆發戰爭的風險是一樣的，不要忘記之前英國《經濟學人》封面故事才指出「台灣是全球最危險的地方」。

日前在《中國時報》主辦的座談會上有段精彩對話，兩岸學者趙春山認為，現狀下的3份民進黨黨綱彼此矛盾，無法讓外界釋疑，蔡英文應思考第4份「中華民國前途決議文」。退輔會副主委李文忠則說，蔡英文就職演說講《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》已是民進黨極限，蔡英文是最有可能處理兩岸問題的人，再講下去政權基礎會崩盤。趙春山反問，把《中華民國憲法》裡頭的主權條文多講一點，怎麼就會政權崩盤？

的確，蔡英文並非傳統民進黨人，黨內甚至把她視為「中華民國派」，她接受1949年後的《中華民國憲法》，與民進黨意識形態上否定「中華民國」是截然不同的。

普丁舉兵10萬是玩真的，烏克蘭總統澤倫斯基一心加入北約則是天邊的彩虹，如今被迫孤軍奮戰。澤倫斯基25日控訴，「我問27位歐洲領導人，烏克蘭是否會加入北約，我直球對決，但他們都很害怕，而且不回答我」。

喜劇演員出身的澤倫斯基可能沒機會搞清楚，戰爭和演戲究竟有何不同。可是蔡英文還有機會把《中華民國憲法》裡的主權條文多講一點，這很難嗎？