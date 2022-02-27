日本準備把福島電廠的核廢水排入海洋，大陸與南韓都強烈抗議，台灣卻緘默不語。國際原子能總署（IAEA）日前組成專家團隊赴福島電廠實地審核，其中包括大陸與南韓專家，台灣卻未受邀。有人認為台灣不是會員國，IAEA不會讓台灣專家參與。但問題是：當日本決定核廢水排放海洋時，蔡政府連最起碼的口頭抗議都沒有，靜默形同默許，國際社會當然不理會台灣。更離譜的是：在此同時，台灣還張開雙臂歡迎福島核食進口。

台日關係不對等

去年4月日本政府決定2年後開始把福島核電廠廢水排放入海。這些廢水主要因冷卻核燃料碎片而產生，都受輻射汙染，有人稱之為「核廢水」，而其數量龐大，總量已高達125萬噸，足以填滿約500個奧林匹克標準游泳池，日本政府還說處置廢水「是無法避開的課題」。

核廢水排放海洋，史上從未發生過，到底會引發怎樣的海洋生態變化甚至災難，鄰近國家又會受到什麼影響，都充滿未知數與風險，當然引發鄰國抗議與憂心。大陸與南韓政府都馬上表達嚴正的反對意見，大陸指日本此舉「極不負責任」、「罔顧國際公共利益」，南韓政府也表示「深表遺憾」、「將向日方轉達反對此次決定的民意」，還向IAEA表達韓方的反對立場。

只有我方政府絲毫未表反對或不滿的立場，外交部只說「將持續向日方表達關心」，經濟部長王美花則說「政府會用相關科學證據，由相關單位表達意見」這種不知所云的廢話。

蔡政府一味誇稱「台日關係空前好」，但我們看到的所謂「關係空前好」是建立在不對等的關係上：日本排核廢水，台灣不吭一聲；日本要求進口的核食，蔡政府則全力排除民間的反對聲浪，在毫無嚴格的配套措施下貿然開放。

簡單地說，蔡政府考量的重點是日本的要求與利益，而非國人的利益，甚至即使違背台灣利益也要答應。形同割肉輸血給日本，如此犧牲國人利益、屈膝順從，卻自稱「台日關係空前好」，還沾沾自喜，讓人搖頭。

蔡政府如此屈就日本，甚至不惜低聲下氣，主要是因為在對外關係上，全面倒向美、日，某個程度已經把國家安全完全寄託在美、日身上，缺乏其他關係，主要是兩岸關係，作為聲索權益的槓桿與對沖。

讓日本予取予求

主權國家的外交核心必然是本國利益，既然台灣依賴日本，日方當然毫不客氣索取本國最大利益，而不必太顧及台灣。但如果台灣能維持住良好的兩岸關係，日本不僅不敢對台灣予取予求，甚至不時要給予利益以拉攏台灣。最好的一個案例就是馬政府任內，與日本簽下《台日漁業協議》，一舉解決40多年的爭議，很明顯台灣得到日本的讓步，是獲益較多的一方。

在傳統所謂的「美中台三角關係」中，馬政府時期兩岸關係良好，台灣不僅能從大陸「讓利」獲益，與美國及日本也能維持良好關係，更不會被予取予求；蔡政府上台後一面倒向美、日，讓台灣失去在大國間槓桿的空間，兩岸關係惡化，失去經濟利益事小，兩岸緊張帶來的有形無形成本增加事大。想想蔡政府龐大的軍購支出、擴大教召、研議延長役期，當然，還有國人被逼吃萊豬、核食等成本吧。

國際間最懂得大國槓桿與平衡原理者，莫過於新加坡國父李光耀。新加坡彈丸之地，獨立後不僅在周邊回教大國間獲得生存空間，更能持續創造高所得及經濟成長，李光耀進而成為世界級的政治領袖；李顯龍繼承衣缽後，明確在中美之間「不選邊」，政策上也力求平衡、不倒向特定方，同時維持與中美兩大國的良好關係。再如印度，無論美國「印太戰略架構」如何拉攏，還是維持與俄羅斯良好的關係、繼續向俄國購買武器，而非完全倒向美國。

兩岸關係特殊，在兩岸政治爭議解決前，台灣應仿效新加坡、印度等，與大陸及美、日維持平衡關係，創造政治槓桿空間。看看蔡政府為了抗中，只得依賴日本，既不能對日本排放核廢水出聲，還要進口日本核食，讓人民承擔風險，真是「日本優先，人民受害」。