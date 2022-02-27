中央疫情指揮中心宣布自3月開始，疫情管控措施將逐步解封，檯面上的理由是國內疫苗覆蓋率已達一定程度，且國內外疫情「穩定可控」，因此決定放鬆防疫規定，但也有不少人猜測這是為指揮官陳時中投入選舉，營造一個有利的氛圍。

陳時中在日前回應記者詢問何時可宣布參選時曾表示，「要等到疫情穩定、看見曙光時。」目前每天仍有幾十例境外移入病例，本土病例也時不時有兩位數的台灣，疫情是否已到了「看得見曙光」的程度，恐怕見仁見智，不過，顯然陳時中已迫不及待展開了他的下鄉之旅。

為見證旗津疫情已經過去了，228連假一開始，陳時中就率領所謂的「防疫國家隊」南下高雄，為旗津商家加油打氣，與高雄市長陳其邁合體推銷高雄觀光，歌舞昇平好不歡樂，情況頗類似2020年，陳時中奮力賣水果、推銷觀光，還身穿花襯衫與木屐鞋逛墾丁大街。但之後卻迎來了台灣疫情的幾波爆發。

這波疫情在新北、台中和宜蘭等地延燒，似乎不見陳時中願意親自拉抬這些同樣受到疫情衝擊縣市的觀光和商業消費，卻情有獨鍾特別到高雄宣傳，不知與近日傳出蔡總統特意安排前副總統陳建仁加入民進黨，作為參選包括台北市長在內各項公職的一顆活棋有關？畢竟眾所周知，陳其邁是英系貴公子，外傳以參選台北市長為第一志願的陳時中，想拉攏與陳其邁的關係，並不令人意外。

但指揮中心以國內外疫情穩定可控為由，放鬆防疫規定，恐怕有點睜眼說瞎話，與其說國內外疫情是穩定可控，倒不如說是大部分的西方國家決定撒手了。

近日，義大利新聞報導指出，該國參議院公布了義大利養老金的資產負債表報告，報告指出，2020年義大利死於新冠疫情的人中，有96.3%是65歲以上的高齡者，由於高齡者占絕大多數，使得義大利社會保險中的養老金「節省」了11.1億歐元（約合350億台幣），未來10年合計更將節省115億歐元。因為新冠疫情，義大利養老金支出占GDP的比重由之前的14.27%降為12.32%。媒體稱此為義大利應對高齡社會的「休克療法」。

英美的主流媒體和社群網站幾乎沒有報導這則新聞，但這個訊息卻合理地解釋了為何歐美國家明裡暗裡已紛紛採取了佛系抗疫的策略。基於社會達爾文主義，疫情不但是一個優勝劣敗的淘選機制，更具有某種幽暗面，那就是藉著新冠疫情自然而然地達到減少老年人口和相關的養老與醫療支出的作用。如此看來，新冠疫情根本就是一個《楢山節考》版的新人權議題。

台灣的傳統和民情與這樣的棄老價值觀是扞格的，當然不應具有如此的防疫理念。目前台灣疫苗接種人口涵蓋率第1劑是82.68%、第2劑是76.41%、第3劑是37.74%，第3劑的涵蓋率過低，已到貨的COVID-19口服抗病毒藥也不足萬人份，一旦放寬防疫規定形同把包括高齡者在內的脆弱族群，在裝備不足的情況下，送上了面對病毒的第一線。台灣有條件與病毒共存嗎？陳時中必須深思。（作者為資深媒體人）