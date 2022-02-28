台灣交換已經停擺很久了，不知道還有多少小夥伴期盼著，有朝一日能以學生的身份到達彼岸。

線上交換實屬疫情下的無奈之舉，我認真地思考了線上交換的得失，希望能給考慮是否線上交換的同學一些參考。

📍 起始地：西安交通大學

📍 目的地：台灣大學

網路一線牽 連結台大緣

2021年的春天，我決定用一場交換生之旅來為我的大學四年增添一份難忘的色彩。

由於歐美國家的學費和生活費比較高，仔細考慮之後，我將目光落在了港澳台地區。

我的英語成績不好，申請香港前三的學校已經來不及，而澳門的學校也並沒有非常合適的。

那就乾脆去台大吧！

修讀指南 看這裡就夠了

1. 推薦信有多香

台灣的老師普遍都有留學經歷，如果考慮到留學的話，台灣老師的推薦信還是比較好用的。不少交換生會在交換期間和老師打好關係，以便學期結束後拿到比較有威望教授的推薦信。

有些課程的老師在開始的第一堂課很直白地告訴所有同學，如果想要得到推薦信，至少要達到什麼樣的水平。

有門課的老師是加州伯克利的，要求成績在a+，那門課學起來也並不難。但是自己並沒有把精力放太多在這門課上，現在想想真的是後悔莫及。

2.線上課程會很水嗎

台大對線上學生和線下學生的給分標準是一致的。

大部分課程的考試題目並不多，但每道題分值占比很大，因此得失一道題對整份考卷來說都是至關重要的。

試題難度比較友好，基本都是平時練習過的課後作業或課堂小測考過的題型。當然，也有少部分老師出題比較難，最終成績跟自己的預期差距較大。

總體來說，台大的給分標準還是比較寬鬆的，只要平時認真聽課做作業，想要拿到學分還是比較容易的。

3. 誰動了我的聽課質量

很多老師會線上線下同時開課，線上同學的聽課質量其實並不高。

會受到很多客觀因素的影響，例如網速、教室麥克風的音量大小等等。

我記得有一門課的老師講課聲音一直時斷時續，根本聽不到完整的句子，儘管老師也會盡力更換位置，貼近話筒等，但效果並不明顯。

如果這門課線上的學生並不多的話，老師可能會無暇兼顧線上的學生，大部分老師還是更側重線下的教學。

大部分課程的答疑也是線下的，線上的學生只能在另約時間答疑，非常不方便。

4.不夠自律可以線上學習嗎

線上的課程都可以錄屏，一個月後我開始過度依賴錄屏。

有些課兩三周不學，等到要交作業或者考試前，才匆忙拿出錄屏課件和資料衝刺一波，常常熬到凌晨兩三點，有些時候甚至通宵複習。

5.我能因此認識多少台灣人

如果能認識的話，還是僅限於同學和老師吧，能認識多少主要還是看你有多主動，線上交換只是幫你們建立了一個合理溝通的渠道。畢竟他們在線下，我們在線上，缺少深度交流的契機。

因為課程的關係有個台灣朋友對我們大陸交換生提供了很多幫助，其他的話就只是萍水相逢了。

6. 隔著網線也能感受到人情味

雖然無法和台灣的老師同學們見面，但依然感受到了不一樣的人情味。

各種節日前，總能收到一張張祝福的賀卡。

臨近期中期末，學業壓力倍增時，總是會準時收到學校發來的郵件。詢問近況，同時附上學校心理咨詢室的地址和聯繫方式，敦促大家在複習考試之餘，也要關注自己的心理健康。

這樣暖心的小事不勝枚舉，儘管隔著一條網線，一灣海峽，濃濃的人情味還是飄到了我的心中。

刻在我心底的遺憾

沒有和同學一起逛過台大的校園

不清楚地道的台灣夜市美食到底是什麼味道

不知道台北的夜空究竟有多美

沒交到一個台灣的朋友

沒見過台灣同學下課後是否也是一樣百無聊賴

沒能在101下面拍一張經典的遊客照

對這座美麗的小島有太多的憧憬，也有太多太多的遺憾了。

聽說最近的線上交換申請也被退回了，不知道未來赴台交換的路又該走向哪裡。

（瑞之/西安交通大學）

（本文來源：「柚子鋪聊台灣」公眾號）