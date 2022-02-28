普丁一聲炮響，終於為人類社會吐出了一口悶氣。過去一兩年來，國際間因為新冠疫情，整個世界像是被一個金鐘罩蓋住，國家間的往來被疆域給限制住，國與國之間不僅有人為劃下的界線，也被對病毒的恐懼給圈住，讓國家之間外交互動困難。同樣的，人與人的互動，也只能靠著遠端視訊進行對話，缺乏親身互動的溫熱感。

終於，俄羅斯入侵烏克蘭的大軍挺過俄烏邊界線，俄軍的飛彈、槍炮落在烏克蘭，打破了這個藩籬，人們才回復意識到有比病毒危害人類社會更大的利器，炮火摧毀人類社會的速度，比病毒更快、更不長眼。

病毒與槍炮 誰更恐怖？

在「槍炮、病菌與鋼鐵」一書中，解釋為何人類越過大洋殺戮、征服和滅絕的，不是美洲、非洲人，而是歐洲人和亞洲人？尤其是何以文明擴張、族群鬥爭的利器，槍炮、病菌都發生在歐亞大陸，其他區域的人與國家，都無法主宰與改變人類社會的命運。

2020年發生的新冠病毒疫情，開始肇因於中國的武漢，在傳播出去以後，歐美國家的病例與死亡人數卻大大超越了中國。歐美國家雖然掌握疫苗與治療藥物的研發與製造權，最終還是比不上病毒危害人類的速度。

而當俄羅斯的槍炮落在烏克蘭境內，也讓烏克蘭人忘記了病毒的危害性，大家急於跨越國界，寧願當難民，也不願待在炮聲隆隆的家園。飛彈、槍炮終於戰勝了人們對於病毒的恐懼，這將使「普丁大帝」名留青史。

但是，有一個地方卻害怕新冠病毒，不怕飛彈、戰機和槍炮，那就是我們居住的台灣。蔡政府說「台灣不是烏克蘭」，不怕，台灣有的是飛彈，只要中國敢動武，台灣的飛彈可以毀了上海、廣州，還會飛到三峽大壩。

當有人說「今日烏克蘭，明日台灣」，蔡政府說不是，那是中國的「認知作戰」，還有人說「講這些話的人，就是無知」。國防部還特別聲明：「因應近日的烏俄軍事情勢發展，國軍持續監控台海周邊軍事動態，加強聯合情監偵作為，保持高度警戒，積極強化戰備整備，以因應各項可能的突發狀況，國軍官兵一定會為維護國家安全，做出最好的準備」。

沒錯，國軍可以做出最好的準備，但是，國軍卻經常摔飛機，而共軍摔機的比例可沒有國軍多。

李登輝的前總管劉泰英2月13日還信誓旦旦的說：「俄羅斯與烏克蘭不會開打，中國更不敢打台灣」。他的理由是，如果俄國進攻烏克蘭場面失控，由於美俄都是核武強國，恐演變成美俄核子大戰，那是任何元首無法承受的風險，俄國不會貿然開火，儘管氣氛緊張，但應該不用太過驚慌。

劉泰英還分析美俄兩國背後盤算，俄羅斯近來積極調動兵力，應該只是虛張聲勢，目的在威嚇，以及提高外交談判籌碼；美國一直警告俄羅斯可能動武，這應是有心在操弄金融商品市場手段，「大家安啦」。

美國即使再怎麼操弄商品，掌握一兆美元的俄羅斯國債，但是美國發動對俄羅斯經濟制裁，卻沒有嚇倒普丁，普丁還是打。就算美國總統拜登明指2月16日俄羅斯會開戰，儘管晚到2月24日俄軍才動手，但戰爭開打以後，拜登卻一再聲明美國不會派軍進入烏克蘭，讓烏克蘭人孤立無援。

而台灣的國安高層更表示，台灣與烏克蘭存在三大不同，一是台灣是東亞第一島鏈要衝，對美重要性非烏克蘭可比擬；二是台海具天然屏障，美國對台海安全承諾明確且堅定；三是台灣處於國際供應鏈關鍵地位。

國安高層也要「大家安啦」？

國安高層的意思應該是跟劉泰英一樣「大家安啦」，美國會幫台灣打仗，所以台灣不怕中共的飛彈、戰機和槍炮，只怕中國的「認知作戰」。當然，台灣也害怕「武漢病毒」，所以非要把中國隔離得死死的不可。

總統蔡英文也出面喊話說；「台灣不是烏克蘭！」她說：「台灣局勢與烏克蘭本質不同，國軍防衛本土意志和戰力也不斷提升，有信心維護台灣安全，請國人放心」。但是，國軍從沒有說過要保衛「台獨」啊！

這一點，不得不讓人敬佩，在美國聲援要撤離烏克蘭總統澤倫斯基時，他選擇留在基輔，不跟美國走。但台灣軍方卻經常演練總統逃亡兵推。蔡英文會跟台灣共存亡嗎？也會跟著蘇貞昌拿起掃把，跟中國拚到底？

試想，美軍在阿富汗撤軍時，只撤離阿富汗的高官，一般平民除非是美國人，或持有美國護照和綠卡的，才能登上撤離飛機，其他人只能望機興嘆。

當然，台灣人還是會相信「天佑台灣」。只是，南鯤鯓的國運簽可以抽出「武則天坐天」，也會抽出「觀音大士收大鵬鳥」，當「小鷹」長大變成「大鵬鳥」，台灣人到底要信天、信鷹，還是相信自己？走著瞧吧。

（作者為台灣國際戰略學會理事長、教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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