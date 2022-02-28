有人言，政客就是演員，演員亦可當政客。政客為了娛樂群眾有時當上演員亦在所不惜。在國際社會上，最為人知的演員政客可能是烏克蘭總統澤倫斯基了，此時此刻就連曾當上美國加州州長的武打明星阿諾史瓦辛格都不及其名聲。

1月時美國總統明言俄羅斯將入侵烏克蘭之際，作為總統的澤倫斯基試圖淡化威脅，言語間甚至譏笑自己的國民太易恐慌。從大批基輔市民在開戰首天才慌忙收拾逃往鄰國，可見無從政經驗的澤倫斯基至今仍未真正扮演好總統的角色。他以偽巧之言麻痺國民、淡化消息，在臨危應變上卻是一事無成。

「今日烏克蘭，明日台灣」一言當中有對亦有錯。台灣當局每當察覺網路上熱烈討論的「今日XXX，明日台灣」時，總會定調為本質不同，純粹是中共的「心理戰」、「認知作戰」。台海局勢和烏克蘭確實不一樣，而大陸外交部發言人華春瑩早已強調「台灣的確不是烏克蘭」，這是大陸的政治表態。兩岸關係的確與阿富汗的內戰和烏克蘭的戰事不同，殊異在於近數十年來，兩岸間即使有對峙，縱使有起伏，幸運的是無大戰事、有危機無直接交鋒，安然度過。若然血染台海將是中華民族的悲歌，從類似烏克蘭的戰事畫面，兩岸應從中領悟到和平的可貴。

與阿富汗和烏克蘭不同，兩岸不是宗教派別之爭，亦非烏克蘭出現的兩國歷史遺留的民族問題，兩岸分治是政治問題。大陸要解決兩岸分治這項政治問題，主要不是從軍事上考慮，而是從國內和國際政治層面衡量。

烏克蘭被俄羅斯進攻、幾十萬難民湧至鄰國一事對台灣全島而言應是一聲如暮鼓晨鐘的巨響，提醒台灣數十年以來兩岸大致相安無事來之不易。澤倫斯基雖然是名戲子，但亦道出真言，他在俄羅斯進攻之際說：「盟國只有口頭支持、西方完全放棄烏克蘭」，對台灣而言是刻骨銘心的慘痛教訓。烏克蘭孤軍作戰，所謂覆車繼軌，台灣沒有理由要繼續走烏克蘭的軌道。

澤倫斯基以及其團隊至今仍十分熱衷在社交媒體作戰，多次稱「挫敗」了俄軍計畫、烏軍「潰滅」了俄羅斯某軍，有如成敗操之在我之感。但真實戰況難查證，而烏克蘭國土受創確是不爭的事實。

澤倫斯基將烏克蘭之命運賭上，強行要將自己的演藝生涯延續下去，至今仍在社交媒體上指點大局，除了滿足西方的「抗俄保烏」目標外，看不出對烏克蘭整體有何益處。

（作者為上海東亞研究所兼職研究員、大陸全國港澳研究會會員）

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