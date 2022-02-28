誰都沒料到烏克蘭還挺能打，普丁的｢三日亡烏｣計畫破功，烏國軍隊非僅沒有斷訊、機場失而復得、政府官員也沒逃亡、更甭說成立魁儡政府。一般觀察家咸認，烏克蘭多虧了現任的總統澤倫斯基。

美國本來看衰烏國戰情，開戰之初即已準備好助澤氏逃亡，以免遭俄軍「斬首」，不過，澤氏婉拒了，他說「我要的不是搭便車，而是彈藥」。

｢蔡英文們｣還真說對了，今日的烏克蘭不是明日的台灣，烏克蘭軍隊能打，不代表國軍扛得住；烏國官員堅守岡位（雖然國會議員跑了一大半）不代表台灣官員也能不動如山；別人家的總統不落跑，不代表咱家總統也能與百姓共存亡。既然政府一再告誡今日的烏克蘭不是明日的台灣，所以發生在烏克蘭的精神一點也不能代表台灣精神，是這樣的概念嗎？

他山之石可以攻錯，烏國好的一面我們應當效法，烏國軍隊能打、政府官員能夠堅守、國家領袖不願搭便車......都是一面鏡子，至少目前保住了自己的國家。我們真心期盼：｢今日的烏克蘭即明日的台灣｣，都能夠有令人刮目相看的表現。

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