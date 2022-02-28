又是一年一度的二二八紀念日，或許是今年碰巧遇到俄羅斯突襲烏克蘭與新冠疫情持續延燒，所以蔡政府對相關活動一切從簡。不過，稍早中國大陸針對二二八事件75周年，副國級的全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝表示，近年來民進黨當局不斷操弄二二八議題，扭曲成台灣人抵禦外來政權的抗爭，並與台獨建立歷史聯結，為推動「轉型正義」張目。民進黨當局進一步勾連外部勢力，進行謀「獨」挑釁，日益把台灣推向險境，給兩岸關係發展帶來嚴峻挑戰。這樣表述二二八事件值得商榷。

中國大陸選擇今年二二八紀念日前夕向蔡政府叫陣，民進黨政府並沒有嚴肅回應，只會消費二二八成為大內宣，修理老蔣與國民黨，再轉化為選票提款機，實質的事情什麼也沒做，能毫無愧意嗎？反觀，前總統馬英九做了二二八調查、做了受害人家屬的補償，還每年代表政府向家屬致歉幾被羞辱說成唾面自乾，顯然二二八這個圖騰並沒有讓執政者深刻反省、彌合歷史創傷，二二八只剩下讓台灣人民放假的日子.....可嘆呀！

針對蘇輝詮釋的二二八事件，陸委會回應，二二八事件是台灣民眾反對專制威權、爭取基本人權的重要歷史事實，呼籲北京當局應公正客觀看待歷史事實，正確理解二二八事件本質，體會台灣務實面對歷史真相、追求公平正義的精神，以及「可以原諒、不能忘記」的精神與態度。陸委會這種打太極拳方式的回應，顯然很心虛。一句「可以原諒、不能忘記」分明就是獨派與民進黨一口咬定這是老蔣與國民黨殺害無辜的台灣民眾的慘劇，讓國民黨百口莫辯。

當中國大陸開始對二二八事件希望還原真相時，台灣的民進黨還要繼續裝聾作啞到何時。與其讓中國大陸藉批評台灣民進黨紀念二二八搞獨立與反對統一，不如蔡總統在卸任前傾全力釐清二二八真相，證明紀念二二八與搞台獨無關，讓二二八事件不再繼續撲朔迷離，為自己建立歷史定位！

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