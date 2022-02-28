外媒報導，普丁已喝令俄羅斯核武力量進入「高度戒備狀態」。普丁像是黑道大哥談判前，掏槍擺在桌子上的架式，此舉表面是宣告俄羅斯不惜動用核武，實質上是在警告烏克蘭當局不要想耍花招、以拖待變，同時是對美國等北約國家表達別想藉故增加對烏的支持，否則後果自負。

普丁是虛張聲勢還是狗急跳牆？目前看來，至少是要回應烏克蘭在日前以請求聯合國安理會依據布達佩斯備忘錄第6條所載召開緊急會議，試圖搬救兵而來。

布達佩斯備忘錄作為解決上世紀末蘇聯解體，美、俄為和平解決遺留烏克蘭境內大量核武所作的政治承諾，當年參與國家包括美、俄、英、烏等四國，協議以烏克蘭放棄核武加入《核不擴散條約》，由前三國保證烏克蘭主權與現有邊界；以及倘烏克蘭受侵略或被核武器威脅時，再按《不擴散核武器條約》向聯合國安理會求助，屆時前三國會出來「圍事」。

只是沒想到當年只簽訂所謂備忘錄、而非條約的動機，當然是大國早已做好「射後不理」的防火牆，一旦他日「烏克蘭有事」，各國只會強調沒有約束力可言。烏克蘭當年絕不是不知大國們的小心思，而是「人為刀俎、我為魚肉」，豈容烏克蘭SAY NO？而當時為了換取到急迫的經濟利益，加上沒有現時的安全威脅，最後只能認栽。

這些大國早在當年就留一手，只簽沒有約束力的備忘錄，以避免簽下正式約定卻落得不執行的罵名。無獨有偶，北約不讓烏克蘭加入，也是擔心北約的集體防衛制度約束力遭到俄國的嚴重挑戰。美國政治家迪安·艾奇遜曾說過：「備忘錄寫作的目的，不在於提醒閱讀者，而是在保護寫作者。」川普則是說的更白：「MOU沒有任何效力」。

倘美、英等國真的願意幫忙烏克蘭，只消立刻宣布將履行備忘錄約定，則該約定無異與加入北約的實質效果。但這些當事國家在烏克蘭於聯合國的提醒後，都繼續「裝睡叫不醒」，烏克蘭也只能自認倒楣。

因此，最近烏克蘭官方釋出後悔放棄核武、總統澤連斯基也曾暗示烏克蘭擬放棄無核國家的承諾等訊息，目的旨是在透過「複習故事」要大家別忘記還有備忘錄的歷史，進而向美、英等國討人情。只是烏克蘭的呼天喊地、求爺爺告奶奶，換來的卻是相關當事國的無動於衷，至多就是間接援助，讓世人看清國際政治的無情與現實。

俄國早在2014年就片面不遵守備忘錄有關維護烏克蘭主權的承諾，不僅併吞克里米亞，更唆使烏東分離主義成立自治共和國。然而美、英與聯合國等事發至今均攤手不理，烏克蘭早就莫可奈何。

此次烏克蘭再藉布達佩斯備忘錄為由，要求召開聯大緊急會議，盼望美、英不要始亂終棄，萬沒想到俄羅斯做的更絕，直接搬出核武威脅的動作，直接觸發備忘錄所載明的核武器威脅事項。

普丁執意如此，恐怕就是衝著聯大緊急會議而來，挑明了就算俄國不遵守備忘錄關於核威脅的承諾，這些國家在我揚言要動用核威脅、毫無保留的破壞備忘錄協議後，照樣不會「師出有名、藉故出兵」，反而只會龜縮不前，直接對還拒不投降的烏軍作心戰喊話：你們還是快快解除武裝、繳械投降吧！

俄羅斯撕毀條約的黑歷史已經是罄竹難書，一紙毫無拘束力的備忘錄又能奈他何？但逼到讓這條惡狗想狗急跳牆撕毀備忘錄的兇手，用烏克蘭的國家安全去挑釁俄羅斯，同樣罪孽深重。

總之，估計烏克蘭是看不到兩位老大為兄弟挺身而出，互相舉槍頂著對方腦袋的戲碼了，因為這畫面只會在美國好萊塢年度賣座電影中上演，並不存在於現實國際社會。

無論如何，無意履行備忘錄與反擊俄國侵略，都將讓美國的霸主威信一落千丈，國際社會未來如再無國家願意且有能力扮演國際警察角色者，世界各角落的衝突戰亂不可避免的將以星火繚原之勢展開。

（作者為自由撰稿者）

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