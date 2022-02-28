最高法院判處華山分屍案凶手陳伯謙無期徒刑確定，死者家屬不滿，指責法院「跟惡魔站在一起」。回顧過去一年，死刑定讞、執行死刑雙掛零，令人質疑民進黨政府用偷偷摸摸的方式實質廢死，重視加害者人權，卻把社會對公平正義的期待放到第二順位。

刻意扭曲公政公約

許多法律人將「廢除死刑」當作理想，2010年法務部長王清峰公開表示拒絕簽署死刑執行令，廢死爭議檯面化，但絕大多數民意反對廢除死刑，王清峰為理念黯然下台。

王清峰推動廢死是直球對決，民進黨政府則「只敢做，不敢說」。2021年最高法院罕見自為判決，將縱火致6死的湯景華從死刑改判無期徒刑，理由是依據已國內法化的《公民與政治權利國際公約》（下稱《公政公約》），及「聯合國人權事務委員會第36號一般意見」（下稱「36號一般意見」），認為沒有直接的殺人故意，僅是「就算害死人也無所謂」的間接故意，不能科處死刑。

《公政公約》第6條指出「凡未廢除死刑之國家，非犯情節最重大之罪……不得科處死刑」；「36號一般意見」則定義「情節最重大之罪」僅限於「程度極嚴重之『故意殺人』行為」；最高法院天外飛來一筆，再將「故意殺人」限縮為「直接故意」，不包括「間接故意」，這是對《公政公約》的扭曲。

就是因為再怎麼擴大解釋，台灣的現行法律也無法滿足廢死者的期待，最高法院只好拿《公政公約》竹篙湊菜刀，架空法律，壓制民意。最高法院的廢死傾向，不是巧合；審判獨立，不代表法官的升遷獨立，只要民進黨把有廢死傾向的法官升到最高法院，任何案件到了最高法院自然都能改判，從「審判端」杜絕死刑。

對於已定讞的死刑犯，民進黨則採取拖延策略。法務部長蔡清祥說：「死刑的執行必須符合沒有聲請釋憲、非常上訴、再審或是赦免等條件，還要考慮是否符合兩公約約束的精神狀態。」也就是說，從程序上，一個死刑犯要能延後死刑的執行，實在是有太多選項；死刑犯邱和順已坐監34年，定讞也已10年，到現在都還沒有執行。

廢除死刑的主要理由不外乎「國家沒有剝奪人民生命的正當性」，認為只要有教化可能，就應給予回到社會的機會；也有人認為冤獄的可能是存在的，死刑的「不可回復性」讓冤獄難以彌補；以及死刑對於犯罪沒有更高的嚇阻力，違背憲法所要求的「最小侵害性」原則等等。

教化功能如何界定

有的國家已廢死，但有的國家維持死刑，可見兩面的主張各有道理，對人權與生命權的尊重也輕重有別。台灣司法與法學人士對人權問題往往有「察秋毫之末，而不見輿薪」的習慣。陳水扁坐牢時，生活空間問題讓部分法學人士批評「侵犯基本人權」，但陳水扁還有二人房的禮遇，其他連睡眠空間都擁擠不堪的數萬名受刑人，他們的基本人權何在？

同樣地，當法學界探討死刑犯是否有教化可能時，現行的監獄制度對受刑人來說又是否真有教化功能？太多例子指出，受刑人一進監獄等於是進了一所專教犯罪的社會大學，受刑人之間建立人脈，交換犯罪經驗，出獄後反而更「專業」。社會花了那麼大的心力，去探討極少數罪犯才會面臨的死刑存廢議題，有人還認為為彰顯生命的高貴，即便是用公帑養死刑犯一輩子也在所不惜；那麼又為什麼吝於投入更多資源，讓監獄成為真正的「矯正」機關？

從人性的角度，絕大多數人都有「教化可能」；但把教化的可能性無限上綱，譬如殺人受刑人在坐牢第10年宣布洗心革面，是否就應該將他直接釋放，把後面刑期一筆勾銷？「放下屠刀，立地成佛」是宗教家的情操，不能也不該當作政策的準則。

就算要廢死，政府也應該要接受民意的檢驗。廢除死刑的正道是修法，或者總統行使特赦權來減刑，也在體制之內。現在民進黨的實質廢死，講難聽點是用「騙」的。華山分屍狼的判決結果，受害人父親悲憤喊出「司法已死」，蔡總統與最高法院法官們，聽得見嗎？