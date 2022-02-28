俄烏戰爭爆發，台灣安全問題頓時引起國際關注，「今日烏克蘭、明日台灣」成為國內外討論的熱門議題。對此，政府不斷強調台灣不是烏克蘭，呼籲大家加強防範認知作戰，避免境外勢力操作假訊息影響民心士氣。

時與勢北京在握

蔡政府與官方網路側翼總是以台灣的「戰略地位」、「產業鏈優勢」與「民主價值」對美國及其盟友極重要為理由，證明台灣不是烏克蘭，卻不提烏克蘭是聯合國成員國，俄烏戰事爆發，聯合國安理會立刻舉行會議，討論要求俄羅斯停火並無條件撤出烏克蘭領土的提案，表決結果11票同意，3票棄權，因俄羅斯行使常任理事國否決權而被否決。但台灣不是聯合國成員，國際社會普遍接受「一個中國原則」，台灣地位連烏克蘭都不如，萬一大陸決心武統，依據國際法，其他國家連介入的正當性都不足。

避免與核子大國正面衝突，是二次大戰後美國軍事行動的底線，在這次俄烏戰爭中再度獲得印證。戰事爆發前，美國就聲明「不會派兵進入烏克蘭」。俄國承認烏東兩共和國並派兵「維和」，美國只做出不痛不癢的制裁，基輔遭受攻擊，拜登表示與夫人「為勇敢驕傲的烏克蘭人民祈禱」，後來雖加大對俄經濟制裁，但對陷入戰火中的烏克蘭人民而言無濟於事。美國對於經濟虛弱的俄羅斯所能施加的壓力不過如此，面對同樣有核子武器，經濟實力為美國2/3的中國大陸，工具箱裡還有多少有用的工具？

看見烏克蘭炮火紛飛、難民出逃，烏克蘭總統哭訴國際現實，台灣不免心有戚戚焉。輿論出現許多諸如：美國信誓旦旦護台、美國對台有《台灣關係法》、「六項保證」、台美是堅不可摧的價值共同體等論述；也充斥著恢復徵兵制、強化全民國防、國防經費優先社福、教育之上的主張。執政當局不可謂不親美，國防支出更屢創新高，為何國際上一有風吹草動，人心依舊惶惶？因為親美與備戰根本不是台海安全的保障。台灣多次民調顯示許多台灣人老神在在，不擔心兩岸發生戰爭，其原因不完全是相信美國會出兵保台，而是認為兩岸都希望，也相信彼此能夠以和平方式解決紛爭，這才是「今日烏克蘭，不會是明日台灣」的根本原因。

和平發展主旋律

台灣與烏克蘭最大的不同是，台灣面對的是正在崛起、自信滿滿的大陸，不是百廢待舉，因北約步步進逼而痛苦掙扎的俄羅斯。俄羅斯斷然出兵，是對冷戰結束後，北約不斷東擴，嚴重壓縮其戰略空間後忍無可忍的反撲。缺乏安全感，經濟上又受到西方制裁，發展受到擠壓，剩下軍事上還有些優勢，就憑拳頭說話。普丁說北京不必用武力就可以統一台灣，實在是發自肺腑的感慨。北京近年來雖然也感受到美國遏制中國崛起的壓力，但對於統一還是充滿自信，深信「時與勢都站在北京這一邊」，可以使用的工具多、完成統一的時間寬裕，都是俄羅斯欣羨不已的。

再者，習近平也不是普丁。先不論個人領導風格。兩國政治環境不同，對領導人產生的壓力也不同。俄羅斯領導人由公民選舉產生，普丁雖聲望高，修憲修改總統任期後，若能贏得連任便可再做兩屆6年任期，一路當總統至2036年，但總是有選舉壓力。國內又有虎視眈眈的政敵，這或許是他火中取栗，大膽用兵的理由，希望保持個人政治聲望於不墜。

習近平也有換屆的壓力，但聲望高、政局穩定，經濟也還有相當的發展空間，中共已完成脫貧的重大成就，接下來持續往「共同富裕」及達成2035年社會主義現代化的目標邁進，獲得人民支持的程度還是很高。對於武力統一台灣的壓力相較北約東擴輕許多，習近平胸有成竹，才會持續強調兩岸融合發展、心靈契合，和平發展仍是習治理下的兩岸關係主旋律。

理解台灣與烏克蘭面對的安全壓力差異，更要記取烏克蘭的教訓，防止極端民粹主義的發展，放棄台獨幻想，不受國際反華極端勢力的引誘，全面發展經濟與社會建設，以富裕作為人民安全的後盾，才是執政者應該做的安全承諾。