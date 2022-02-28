台獨人士的夢幻劇本，是「台海一旦有事，八方都會來援」。那麼易位而處，現在烏克蘭遭受俄羅斯攻擊，廣招「國際傭兵團」，怎麼沒有看到獨派人士請纓上陣？

就說民進黨副秘書長林飛帆，雖然是服替代役，好歹也在成功嶺拿到步槍兵專長；最喜歡跟大陸喊打喊殺的王定宇，現在才52歲，完全在烏克蘭的動員年紀之內；還有「支持統一就是叛國」的林靜儀，去烏克蘭當軍醫，不也是「抗俄保烏」嗎？

民進黨整天說不要擔心，台灣被打一定很多人來救援，自己卻對烏克蘭見死不救，這種心態，難道是傳說中的「詛咒給別人死」。

今日烏克蘭，不見得是明日的台灣，但今日台灣對烏克蘭的明哲保身，卻會是絕大多數國家，對萬一台海發生戰事的態度。將心比心，林飛帆、王定宇、林靜儀不願意為了遙遠的烏克蘭冒生命風險，又如何期待別人會為台灣做類似的事？

別忘了，烏克蘭還是聯合國會員國，早在1992年就與美國建交。如果美國不救有正式邦交的烏克蘭，憑什麼覺得他會救援台灣？俗話說「不到黃河心不死」，但是俄烏戰爭，對獨派朋友來說，真的也該看到一點黃河的樣子了。

現在真正能保障烏克蘭人生命安全的，不是美國，不是歐盟，甚至也不是堅守崗位的烏克蘭軍人，而是烏克蘭與俄羅斯人民之間，長久以來的情感聯繫。俄羅斯人民上街遊行，抗議自己的政府攻擊烏克蘭，他們說：「入侵烏克蘭就像槍殺親哥哥」。俄羅斯人民對於烏克蘭的同情，讓俄羅斯軍隊必須自我克制，這不但是為了日後的治理，也是為了得到本國人民的支持。

例如烏克蘭民眾敢以肉身阻擋俄羅斯的坦克，而俄羅斯軍人也選擇掉頭，不願傷害平民，可見連俄羅斯軍人，都有「不知為何而戰」的疑惑；這自然會讓俄羅斯的進攻綁手綁腳，也是戰爭膠著的原因之一。

類似的良善情感，兩岸之間原本也是存在。兩岸同文同種，來往密切，有家人、朋友在對岸的不知凡幾；只是近幾年在民進黨的「德政」下，這些善意已被催毀殆盡。

兩岸之間的仇恨循環越演越烈，你嗆我，我嗆你，請年輕朋友試想，未來兩岸若是發生戰爭，大陸的人民是會走上街頭抗議中共，還是在網路高喊「留島不留人」？當台灣的民眾用肉身阻擋大陸坦克時，解放軍是會轉向，還是繼續前進？

民進黨以「訴諸仇恨」的方式刺激選票，這些仇恨對於台灣人民不但沒有任何幫助，還會報應在台灣的下一代身上。避戰跟備戰並不衝突，但民進黨卻是「只備戰，不避戰」，甚至一副老共你有種就打過來的豪氣；看看今天的烏克蘭，這真的是我們希望下一代成長的環境嗎？

（作者為政治幕僚）

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