大陸全國政協機關報《人民政協報》批判國民黨籍立委林為洲、陳以信是「暗獨」，日前國台辦藉記者會表態，沒有譴責該報的說法，但也沒背書。

「暗獨」、「華獨」、「獨台」之類的名詞本就是外行說法，沒有精確的政治定位，從未出現於大陸官方的聲明裡。《人民政協報》批林為洲、陳以信時定調：「勾結外國勢力、反共、反中」就是「暗獨」，依照其標準，黨綱裡白紙黑字寫明「拓展中華民國國際地位」、「強化對美實質關係」、「反對一國兩制」的國民黨，由朱立倫帶頭，整黨都是「暗獨」，是兩岸關係中「更具破壞力的主要敵對力量」。

在《人民政協報》文字裡，把原本應該統戰的對象都畫成敵人，這種寧左勿右的主張自絕於台灣的普遍民意，只為了標榜自身立場的純粹性，不聰明！講「暗獨」與「華獨」、「獨台」一樣，都是自找麻煩，台語就做「夯枷」。例如馬英九執政時的陸委會常說：「中華民國是主權獨立的國家」，這立場國民黨迄今不變，算不算「華獨」？還是「暗獨」？如果算是「華獨」，那陸方要如何處理？斬首朱立倫嗎？

大陸對台權威機關的正式發言不提「華獨」等詞，也不下定義，就實務工作而言有其道理，因為必須務實面對中華民國存在的課題；但《人民政協報》從官網撤掉這篇批評文章後，大陸官方支持的中評網罵國民黨是「頑固派」、「主要敵對力量」的話仍在。大陸的全國台灣研究會會長汪毅夫談「台灣問題與研究台灣問題的立場」時說，「國民黨最近宣布的新政綱居然把反對一國兩制同反對台獨並列，許多人對此莫名驚詫。」顯然在思想準備上，大陸仍無能面對中華民國存在的事實。

國民黨不管執政時或在野時，反對「一國兩制」的立場一貫，因為一國兩制下就沒有中華民國，就算中華人民共和國為了推動一國兩制而改名中華民國、五星旗換為青天白日滿地紅旗，中華民國也只是名存實亡。自詡為中華民國守衛者的國民黨，不可能贊成一國兩制。

陸方須清楚中華民國是「一中」與台灣的連結，沒有中華民國，此刻的台灣就是台獨，或兩岸關係就成了兩個中國。因中華民國憲法的存在，台灣當下仍是《兩岸人民關係條例》指稱的台灣地區，該條例第2條定義，「台灣地區：台灣、澎湖、金門、馬祖及政府統治權所及之其他地區。大陸地區：指台灣地區以外之中華民國領土」，中華民國憲政體制明確表述其「一中」立場。

雖然中華民國是台灣藍綠政黨的交集、社會的共識，但一中憲法處境堪憂，無勞中共攪局、摧毀便搖搖欲墜。對年輕世代而言，「一中就是中華民國」的主張與政治現實不符，台灣選手在奧運場上不能拿中華民國國旗的怨念，台灣人民感受深刻，大陸在國際上打壓中華民國，台獨情緒就高漲。台灣與大陸關係在法理上一線懸牽，靠著中華民國憲法維繫著，大陸喊一國兩制愈大聲，把台灣推向台獨，中華民國就愈危險。

汪毅夫說：「台灣問題是內戰遺留的問題」，這話沒有與時俱進。台灣早已不是由蔣介石壟斷權力的台灣，中華民國不等同國民黨，面對台灣，陸方需理解，守衛中華民國，不是守衛特定黨派的統治權力，而是保障台灣人民的生活方式，包括可以選總統，也可以罵總統。

2009年，在「兩岸一甲子學術研討會」的晚宴上，時任陸委會主委的賴幸媛致詞時說，兩岸不只一甲子，台灣史有多長，兩岸關係就有多長。這意旨今日仍是理解兩岸關係的重要帖方，當年中共沒能拿下台灣，現今要面對現實，70多年下來，台灣早是另樣面貌，兩岸關係不只是國共關係。

（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）