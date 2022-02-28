蔡英文總統在農曆年前出席「經國七海文化園區」開幕典禮，一番「尊蔣」的言論，讓民進黨內炸了鍋，在黨內壓力下，小英改變原本想兩面討好的手法，在二二八紀念日這天，首度表態支持中正紀念堂轉型，再度朝民進黨的基本盤靠攏。

去年9月促轉會公布中正紀念堂轉型方案，以「反省威權歷史公園」為主軸，預計移除堂內的前總統蔣介石銅像。當時小英透過總統府發言人表示，台灣是多元社會，相關討論正持續進行，「期待更多的有意義對話，凝聚更多的共識。」讓該議題一度冷卻下來。

今年1月22日，蔡英文出席「經國七海文化園區」開幕，不僅肯定蔣經國「堅定保台」的立場「是人民最大共識」，還說「每一位總統的歷史定位，都應該由人民來決定。」讓藍營痛批她搶「尊蔣」神主牌，也引發民進黨深綠基層的反彈。連之前作為小英左右手的文膽姚人多都批評「總統，妳錯了」，說小英去紀念蔣經國，「我是非常不以為然，在我看來，這是一個價值錯亂的事」。

黨內和支持者的炮火，讓原本就猶豫不決的蔡英文縮了回來，為了表態，蔡英文早早就與幕僚規畫二二八事件紀念日的行程和講稿，重點就是要脫去「與威權站在一起」的外衣。

她先是拉著陳菊、姚嘉文等美麗島時代的綠營大老在27日走訪「不義遺址」安康接待室，宣示轉型正義的腳步絕對不會停止，並承諾「絕對不會再走向威權的回頭路」。

28日當天更首度表態支持中正紀念堂轉型，強調「一個民主的國家，不該再以威權的形式，來紀念卸任總統，這是我們的原則」。

距離她上次說要有更多對話來凝聚共識短短不到半年，這段期間不見對話，更無共識，只看到小英再度用政治力來決定她所謂的「轉型正義」。

無論是蔣中正還是蔣經國，當時的統治手法和中正紀念堂、七海園區一樣，都有它的時代背景，他們的歷史功過也自有後人評斷。但是對於歷史建築，應該像處理「不義遺址」一樣，更動愈少愈好，才能保存那個時代的背景和氛圍，提供後人做不同的解讀。

蔡英文確實不會再走當年威權的回頭路，而是自創新的威權。從她執政後，促轉會一度淪為打擊政敵的東廠；黨產會只針對國民黨「抄家滅族」，看不見民進黨外圍組織的利益糾葛；NCC用政治力強制收回中天新聞台頻道，對不順從的媒體殺雞儆猴；1450網軍操控輿論風向；立院黨團行多數暴力；連黨內六都候選人提名都改由她徵召。

當年南非推轉型正義，請出的是跨越政黨的南非大主教屠圖；蔡政府請來的促轉會成員卻全帶著墨綠眼鏡，未來更索性「不演了」，直接由行政院設「推動轉型正義會報」執行，可預見，用當權者史觀推動的轉型，看不到和解，只會離正義愈來愈遠。