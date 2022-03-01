小時候在電視中或報章雜誌上，看到演藝人員或高中女學生身著白色水兵服（或水手服），所帶來清新陽光、英姿颯爽、和明亮乾淨的好感，但是並沒有想到自己後來竟然也有機會穿上它媲美一番！

甫到海軍新兵訓練中心時，教育班長提及在結訓典禮當日，當700多號的官士兵身著海軍艦艇夏季白軍服在南台灣左營的艷陽照耀下，金燦燦白花花的反光，會讓眼睛發花張不開來，後來證實此言不虛，瞬時間對白軍服的愛戀和心中莫名的自豪感破表。

當年軍隊中規定軍官和士官可以在軍區內著便服，士兵則不行。我心想穿著白軍服離開左營軍區後，在左營大街搭上由台南經左營到屏東的台灣汽車客運中興號班車，在屏東站下車後離家也不過兩公里許，理應被「外力騷擾」的機會微乎甚微。加以屏東市區北側有隸屬空軍第六聯隊，和第一後勤指揮部的的南北兩座飛機場，南緣則是陸軍空降特戰部隊的傘兵大武營區，郊區的內埔鄉龍泉尚有海軍陸戰隊訓練基地，比較不尋常看見「帥氣的」海軍艦艇人員，因此在這樣「錯誤」的思想誘導下，我身著白色水兵服逕自大搖大擺回家休假。

數月後，在中興號班車減速靠近屏東站的下車處時，我在車上已看到3名制服憲兵人員守株待兔，等待獵物上門，心想不妙，但只好沉著應付。腿剛踏下地面，兩名手持M-16步槍（或國造六五式步槍）的憲兵以搶尖抵住我的腰間，旁邊還看到一位著便服留短髮的便衣人員張望警戒，帶頭的下士不由分說即刻開立一張「莫須有」的違紀通知再說。當我正要解釋時，憲兵下士恐嚇警告：「你再開口，再加一條！」有了這張違紀記錄，我索性家也不回了，隨即掉頭返回隊部向值日官報告。值日官即便兩次撥通了軍用電話，但對方屏東憲兵隊人員一聽到通話者只是一名海軍上尉副分隊長，立即很蠻橫地掛斷電話。

往後的發展是承部隊長官對我的工作表現非常認可，我被要求自己謄寫一份公文申訴去核銷違紀事例，並一路蓋上從中尉修護官到上校大隊長的官章，公文的正副本還要呈送海軍總司令部、海軍艦隊司令部、海軍一軍區、警備總司令部、南區警備司令部、憲兵司令部、憲兵205指揮部、海軍一軍區憲兵隊、和屏東憲兵隊「九個衙門」備查。某位隊上軍官還調侃，我不過當兵才區區數月，已聲名遠播了！

爾後，我只得乖乖地在軍區大門口邊上海軍眷村內的一戶大院中，以月租新台幣40元的代價，租了一個40厘米見方的內務櫃，每次離開軍區，先畢恭畢敬地把水兵服供奉在內，換上便服再出去逍遙，直到我晉陞下士可以穿便服自由進出營區為止。

退伍後參加了一次大學同班同學聚餐，大家作勢要追打憲兵退伍的陳姓同學，陳兄也不含糊，求饒似地揭露他先前在台北憲兵隊的連長指示，每一次兩個鐘頭的巡行哨（在市區步行巡邏，3名制服和一名便衣人員一組），沒有抓到20個人頭（20個違紀案例）就不要回來隊上，直到所謂的「目標」達成後再說。

想必正是這些憲兵基層領導運用「老鼠會哲學」濫權擴充業績，讓我早先的水兵服戀曲嚴重變調，軍旅生涯也從而被慘痛地扭曲！更有甚者，憲兵同志或為一己之私，或為在軍中苟活，所造成陸海空三軍健兒所浪費的人力物力戰力財力（包含筆者當初謄寫、簽核、和發送公文到各上級單位所經歷的流程，以及筆者在營區外租用民間內務櫃的每月開銷），也無法勝數。如今思之，不覺莞爾！

（作者現居現居美國德州休斯頓市）

【劉良昇專欄每周二刊出】