北京冬奧會閉幕了。但冰雪熱潮，卻剛剛開始。

位於新疆喀納斯湖畔的禾木村，無疑是其中翹楚。

美到出圈的冬奧會24節氣視頻中立冬篇的場景，就有一幕拍攝於禾木村

而在抖音剛剛發佈的鄉村數據報告中，這個僅1000多人的小村莊，更是收穫了2.8億人次關注，成為抖音上最火的村。

不由讓人想問一句：禾木村為什麼這麼火？

喀納斯湖畔逆襲的小村莊

禾木村，位於名聲在外的喀納斯大景區裡。很長一段時間裡，大景區中的狹義喀納斯，是新疆美景的代表性景觀之一。

禾木村村主任近日介紹媒體採訪時就曾提到：以前，隔壁的哈納斯村（狹義的喀納斯就在此）要比禾木村有名許多。

但出乎村裡人意料的是，這幾年，禾木村逆襲了！

一方面是得益於不少旅遊博主的打卡視頻，讓這個被譽為「神的自留地」的美麗鄉村被更多人看見；另一方面，也是因為村裡人越來越懂展示自家的美。

去年11月下旬，住在禾木村的@卡了木江 在抖音上傳了清理屋頂積雪的過程。讓他沒有想到的是，這一村裡最常見的景象，居然上了抖音的熱門推薦。短短11秒的視頻最終獲得82.8萬點贊，3.7萬條評論。

翻閱@卡了木江 的抖音視頻，能夠清晰看到禾木村一年四季的美景變化。

冬季的禾木村白雪為底、松樺為墨、水墨丹青、濃淡相宜，令人歎為觀止。

春季，山坡河谷，花繁似錦，野罌栗、野百合、金蓮花……紅的、紫的、黃的……爭奇鬥妍，五彩繽紛，有「亂花漸欲迷人眼」之勢。

夏季，芳草沒膝，牛羊隱現，馬幫逶迤，游者影從……「戶外天堂」已是世人共識。

秋季，風輕雲淡，水落石出，層林盡染，炊煙籠村……多少攝影佳作盡出此時。

四時之景迥異，但都引人入勝。

保留滑雪傳統的圖瓦部落

禾木村裡面居住著許多圖瓦人，拋開真實的來源不談，他們大多數認為自己是成吉思汗西征時遺留下來的士兵後裔。

目前全國圖瓦人不足三千，屬於典型的小小族群，主要聚居三個村：禾木村、哈納斯村、白哈巴村。其中，禾木村是居住面積最大、人口最多的圖瓦傳統村落。

這裡每年有7個多月的時間都被裹在雪裡，居住於此的圖瓦人因此早早學會了如何與雪相處。

在禾木村，最典型的建築風格就是木屋。雪季來臨的時候，木屋的一半都會被埋在雪裡，能夠更好的保溫。

至於雪上交通問題，禾木村也給出了自己的解決思路：獸皮滑雪。時至今日，村裡的滑雪高手依然會拿著野獸皮毛製作的滑雪板進行「雪上衝浪」。

禾木小學的冬季體育課，也專門為高年級學生安排了滑雪練習。學校裡沒有滑雪場，體育教師加勒哈斯別克•巴合達提就和同事在操場近1米深的積雪裡鏟出一圈平地滑雪道。雖然沒有專門的滑雪教練，但通過閱讀相關書籍、學習抖音上的滑雪教學視頻，禾木村的滑雪課依然開得有聲有色。

遊客來村裡旅遊時，也能體驗獸皮滑雪、馬拉雪橇等傳統雪上項目。

越來越火的「網紅」打卡地

如此古樸的村莊，真正去玩時會不會很不方便？

事實上，在禾木村，傳統與現代並不對立。隨著2020年110千伏賈登峪變電站的投入使用，相當一部分禾木村居民已經選擇電采暖來代替原來的燃煤取暖，讓溫度在嚴寒的冬季之中，更加穩定而且更清潔。

伴隨著旅遊業的熱度提高，禾木村的590戶村民也大多吃起了旅遊飯。其中70%都把自己的房子出租用於打造民宿，租給專業民宿團隊或者自己經營，單出租這一項的收入，平均每戶每年就有15萬元。

而民宿專業化運營之後，硬件設施提升了起來，就連地暖、浴缸、智能馬桶等等均有所配備，遊客再也無需擔憂在原始村落裡的住宿問題了。村裡也開起了咖啡店、水吧等「時髦」小店，遊客在禾木也有了更多選擇。

今年年初，村裡的滑雪場也開始試運營。

這個名為禾木（吉克普林）的國際滑雪度假區，雪季早、雪期長、冬季少風、海拔適中，規劃建設面積21.5平方公里，規劃滑雪道面積5.35平方公里。

根據規劃方案，滑雪場計劃建成高速纜車8條，每小時運力可達1.5萬人。主雪道最大落差1415米，長度5245米，賽道線路平均坡度31%，最大坡度56.8%，東區最長雪道長度11100米，平均坡度12%；西區最長雪道長度10166米，平均坡度13.3%，建成後將是國內落差最大、纜車最長、雪道面積最大、單條雪道最長的頂級滑雪場，具備舉辦冬奧會等國際最高等級賽事的技術要求。

春節假期期間，已經有不少網友躍躍欲試，去禾木村體驗了一把高品質滑雪場。要知道，禾木村可是世界上有名的粉雪產地。

所謂粉雪，是指雪的狀態鬆軟乾燥、如同粉末，不僅不容易被碾碎，而且被擠壓後還能像海綿一樣恢復原狀。在這樣雪地上，不需要太強大的腿部力量就能體驗雪中衝浪的感覺，粉雪也因此成為滑雪愛好者最鍾愛的雪質。

禾木村的走紅，離不開得天獨厚的自然風光，也是當下「鄉村游」不斷走紅的一個縮影。

新冠疫情發生後，越來越多的人開始將旅遊的目的地轉向了國內的美景。那些原本名不見經傳的小村莊，由此脫穎而出。

抖音2月14日發佈的《鄉村數據報告》就顯示：過去一年，抖音鄉村相關視頻增加了3438萬條，獲讚超35億次。據其統計，78萬人發佈了「鄉村遊」主題視頻，視頻累計播放63億次；全國網友累計打卡了122萬個村莊。說「鄉村遊」成了新潮流，毫不為過。（乇格）

（本文來源：環行星球公眾號）