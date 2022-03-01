我與蘇老師的戀愛是由看電影開始。當時能娛樂的項目極少，看電影成為最普遍的選項。在當時男女關係十分保守的情況下，女孩子答應你去看電影，那就八九不離十，你可以稱她是你的女朋友了。

看電影嗑瓜子！

我們的第一場電影約會，是去台北市西門町萬國戲院看電影。土包子從來沒跟女孩子約會，去看電影時，心想要不要準備一點零食呀？結果買了一包瓜子帶去，一邊看電影，一邊嗑瓜子，似乎很不錯。

但電影開始，院內十分安靜，嗑瓜子聲，清楚可聞，好像全場都知道我們在嗑瓜子，還沒有嗑幾粒，就趕快收起來了。土包子戀愛的糗事，到現在都還記得。

有次在西門町逛街，午飯時，剛好經過一家旅館內的餐廳。我建議去這家餐廳午餐，蘇老師不肯。我很奇怪，這家旅館，一樓餐廳很漂亮呀！蘇老師說，吃完飯出來時，別人會誤以為我們是從旅館開房間出來的，不行。這麼小心，我領教了。想到從前男女戀愛，多麼注意形象，絕對不染閒言閒語，與現在真是大不同。

我們戀愛的交通工具，是我的一輛腳踏車，蘇老師坐在後座，摟著我，行遍台北市各大街小巷。我們兩家住得很近，我住台北市和平東路旁的安東街（今瑞安街），她家在和平東路旁的溫州街，來往十分方便。

到台大壓馬路

蘇老師父親是台大物理系的名教授，宿舍是獨戶日式平房，離台大很近。我們晚餐後就去台大操場逛，一逛兩小時非但不覺累，而且興趣盎然，也不知道那來的那麼多話好聊。他們家的人都知道，我們晚飯後，就要去台大壓馬路。

人在談戀愛時，好像世界上只有一件事，就是與女朋友約會，世界上只有一個人就是你的戀人，女朋友。那時我在台中水湳機場服役，當財務官，每月可以有幾天假期，回台北當然就是去看蘇老師。有次回到家正值颱風天，而且正在颳風下大雨，不行！非去不可，現在就要去。母親看著我上三輪車，嘴上說了句：「兒子沒有了，兒子沒有了！」這句話到現在我還記得。到了蘇老師家時，他們也嚇了一跳，這麼大的颱風雨，這個孩子還來造訪，看樣子女兒不嫁不行了。

兩三天一封情書

那個時候，電訊不像現在這樣價廉物美，沒有手機，打電話費用很貴，都是靠寫信，大家稱為情書，每兩三天就寫一封。接到情書，都來不急拆就想看內容。那時機關裡一天收信兩次，上午接到蘇老師信後，下午仍然會去信箱看看有沒有奇蹟出現，又有蘇老師的來信？當然不會有。

但也有一、兩次，下午真的又收到蘇老師的信，欣喜之至。這些來往的情書，到現在我們都留著，記錄著我們人生的一段美好回憶。

我在台中服役，寢室外面有塊地可種花，我有次種番茄，結實後，用罐子裝起來寄給蘇老師。幹嘛？沒幹嘛！只是事事都會想到她！

那時我們家很窮，沒有照相機，第一次跟蘇老師約會出遊時，還是請我妹妹向她朋友借了一個骨董相機，雖可照出相片，但效果奇差，但總比沒有好。當時相機是奢侈品，好一點相機，別人是不會借給你的，這也是人之常情啊。

接受準岳父的口試

我們戀愛已十分成熟時，有天蘇老師告訴我，她父親要與我談談。大家開玩笑說，這是口試，如果不及格，結婚就泡湯了。地點約在晚飯後，我和蘇老師習慣去壓馬路的台大操場。

可是當晚在操場轉了好幾圈，這位可能的岳父，台大名教授，整晚幾乎都言不及義，不知道他在講甚麼？想從我身上知道些甚麼？那場口試就這麼草草收場。

後來到我年歲漸長，歷練多了時，我才知道，嫁女兒最難過不捨的是父親。曾經有位父親嫁女兒，婚禮前，一直暗自飲泣，無法牽女兒手進入禮堂。父愛何其大！父親感情的脆弱，常不為人知！

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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