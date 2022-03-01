前幾天傳出中國大陸施放四批高度僅約1萬尺的「高空氣球」，引起小小的波動。退將認為目的是探測高空噴射氣流以及高空風，是一種戰場經營。這種說法比較靠譜，在台灣附近施放高空氣球的確是軍事用途，但還不止搜集參數而已。

也有人認為高空氣球是為了做「大氣導管」研究，未來火箭軍要打擊就要用大氣導管預測系統。這種說法比較玄，如果我們把「大氣導管」當作某種超視距雷達來看的話。我們暫不評論比較玄乎的看法。

淺談高空氣球

高空氣球是指在平流層飛行的無動力浮空器，它的飛行高度雖然不如衛星，但卻比飛機高得多，一般可達40到50公里左右。本次共軍火箭旅所釋放的氣球高度僅有1萬尺，應該不是戰略型高空氣球，而只是常規探測氣球，實質的作戰功能不大，心理打擊的效應較強。

高空氣球包括傳統的零壓式（氣球裡外相通，維持氣壓平衡）氣球、大型超壓氣球、小型超壓氣球等。美國的零壓式氣球成為一種科研服務產業，已施放了2000多個零壓式氣球，服務客戶包括大學、研究機構和國外組織。法國CNES是歐洲唯一擁有完整高空氣球系統的機構，是歐洲氣球活動的中心；日本也是較早建立高空氣球系統的國家之一。

然而，零壓氣球受到環流、緯度和季節限制極大，難以進行長時間飛行。很可能在台附近的高空氣球就是零壓氣球，只是進行臨時性的任務，如果空軍能夠詳細說明細節，更能凸顯專業。

大型超壓氣球可長時間飛行並執行數據通信與定位跟蹤等，例如NASA所核准的高空氣球計劃，載荷達1.5噸、飛行高度35公里。

小型超壓氣球指的是攜帶小型感測器的超壓氣球，有效載荷不超過20公斤，飛行高度在20公里左右。小型超壓氣球飛行時間長、數據規模大，適合大規模收集大氣資訊，在環境科學、地球物理和行星探索領域能發揮重要作用。

高空氣球的軍事用途

高空氣球可充當超低軌道衛星的角色，其軍事用途包括：通信中繼、情報搜集與偵察監視（ISR）、阻滯我軍防空、導引解放軍打擊、裝載炸彈攻擊等。通信中繼、情報搜集與偵察監視（ISR）可說是氣球的老本行，最初使用氣球的目的就在於此。氣球平台居高臨下，具有對地觀測的優勢。2019年，美軍利用高空氣球在中西部6個州跟蹤監視販毒汽車和船隻，能夠維護國土安全，就能窺視敵軍動態。

2017年瑪利亞颶風席捲波多黎各，美國一家公司通過平流層通信氣球平台為10萬餘人提供網路應急服務，這項技術同樣適用於軍事行動。此外，氣球還能阻滯我軍防空。在科索沃戰爭中，南聯盟軍隊曾使用大量氣球攔截美軍巡弋飛彈的攻擊。能夠以氣球攔截美軍飛彈，當然也能以大量氣球阻滯國軍各類飛彈；有時候，越是原始的設備越能發揮奇兵的效果。

在很多時候，解放軍可能以平流層氣球裝載大量微型射頻感測器，通過無線電波和WiFi等電子信號，用於目標定位並導引精確的定點打擊。或者在氣球裡面裝載炸彈甚或飛彈，從高空打擊地面目標。

未來，隨著新材料、新能源、網路以及人工智慧技術的發展，氣球平臺正朝著大型化與微型（網路）化、多功能化、匿蹤化、精準化變軌、超低軌道運輸的方向發展。

我們特別不能忽視匿蹤微型氣球的發展，既然是匿蹤微型，其數量必然很多、成本必然很低，不但肉眼難見，電子信號也很難尋。既然數量很多，想要控制這些匿蹤微型氣球就必須組網，其威脅性遠超過微型無人機。

最可怕的就是以新能源作為動力的微型氣球靈活變軌、變速、變向能力，再加上人工智慧技術，更能提高氣球作戰能力。據聞，美軍一款匿蹤微型氣球可在指定目標12英里範圍內活動達4天之久。

擾台新利器：高空氣球

匿蹤微型氣球的目地是真實作戰，就像匿蹤戰機F-22或殲-20一樣，隱藏自己的行蹤不被敵人發現；很可能殲-20已經數次飛躍我領空，只是空軍根本不知道、或「秘而不宣」而已！

至於大型高空氣球除了真實作戰之外，還有威懾的功能，它大搖大擺地飛行擺明著就是要讓我軍發現，變成另一種擾台工具。看看過去兩年間，共機幾乎天天來台打卡，搞得大家都很反感乃至於無感，反感和無感都是心理戰的效果。如果哪天真的很不幸，共軍把一顆或數顆大型高空氣球24小時釘在台灣上空，那就是極限施壓了。

本次高空氣球是由福建某遠端火箭旅施放，表示就是個軍事任務，只是我們完全不知道這些氣球的型號或功能。這些訊息應該是空軍告訴大家的，而不是讓我們去猜。

因此，我們應該把這些氣球當作是共軍的騷擾戰與消耗戰，而且氣球的成本很低，至少比飛機的成本低非常多，可以大批量製造與使用。除了戰機擾台，現在多了氣球擾台，我們得想想，以後還有什麼東西會來？

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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