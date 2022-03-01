如果你知道普丁在1999-2000年，也就是他擔任總理時，如何平定車臣獨立運動的話，那麽，你大概就不會吃驚他會出兵烏克蘭了，尤其是拜登施出激將法，好像蓄意要挑戰他的强人形象。當時的報導是，他幾乎徹底炸平了車臣首都格羅兹尼。

美國的主流媒體對拜登這次處理烏克蘭事件表示肯定和點讚，右派的論者則比較挑剔，其中有人認爲，他一開始就堅定表示美國不會出兵，是不必要地示弱，也有人認爲，普丁造成既成事實之後再加以制裁，等於是浪費時間和精力，因爲普丁已經贏了。

也有比較中性的論者，包括寫《地球是平的》一書的名政論家弗里曼（Thomas Friedman），他的評論是各打五十板，一方面認爲當初北約不應當東擴，另一方面則譴責普丁侵略，違反了國際法。既然東擴在先，那麽北約的錯才是主要，普丁反而是糾錯而犯錯。不過，他緊接下來的第二篇評論的口氣變了，對普丁的行動强烈譴責，認爲普丁開倒車，把世界倒退回到十八世紀的叢林法則。被視爲美國外交界祭酒的李察德•哈斯（Richard Haass，美國外交事務理事會的理事長）在《紐約時報》上說，普丁發動了一個「選擇性戰爭」，也就是一個可打也可不打的戰爭，因爲它的安全並沒有受到威脅（對此論斷，普丁顯然完全不同意），跟美國發動的阿富汗戰爭與伊拉克戰爭一樣，不過，他指責普丁承認烏克蘭東部兩州獨立，是二戰以後對國際法最嚴重的違背。

哈斯的論點也反映了美國主流媒體的意見，也就是：一，這是選擇性戰爭；二，普丁犯了戰略性錯誤；三，制裁將會對俄羅斯的經濟帶來非常沉重的打擊；四，如果俄羅斯經濟受到重創，俄國内部反對普丁的力量會大幅度上升。

事情到底會如何演變，誰也說不準。毫無疑問的是，普丁這次是梭哈了，把手邊的籌碼都推進賭桌的中央。普丁是柔道的黑帶高手，他的閃擊戰絕對不是一時衝動，而是依憑長期訓練後得到的感覺，知道什麽時候出手最能壓制對方。所以，他的行動並非突如其來，普丁至少從2014年起，就盤算，怎麽樣才能阻止北約東擴。在拜登拒絕了他的最後通牒之後，他認爲這是唯一能夠達到目的的手段，而且現在是最有利的時機。

出兵之前，他在電視上作了一小時的全國演説。西方媒體批評了他的演説内容，說他扭曲歷史，説他是怪論。可是，客觀地說，他是擺事實的。德國的Spiegel（歐洲最大的新聞周刊） 找到了白紙黑字的證據，證明美國當時的國務卿貝克的確向戈巴契夫擔保，如果戈容許東西德統一，那麽北約不會向東擴展。事實上，老布希知道這項承諾，並且堅守了這項承諾，可是，接下來，柯林頓，小布希，歐巴馬，可能是受到「歷史終結論」以及由它產生的新保守主義的影響，都覺得美國應該並且能夠向全世界推動民主運動。他們沒有遵守這項承諾，前後東擴了5次，一直擴展到俄國邊境。

所以，當普丁沉痛地說，俄國已經「退無可退」時，這裡面包含了30年的怨恨，這使他決定在烏克蘭作背水一戰，孤注一擲。

《紐約時報》還發表了三位專欄作家舉行的小討論會，他們達到了一個共識，那就是普丁覺得他能夠這麽做，因爲沒有國家能阻擋一個核子大國。這幾位作者也指出，美國入侵阿富汗、伊拉克，以及對利比亞和敘利亞採取的行動也是錯誤的，而其原因也是，美國，作爲唯一超强，可以這麽做。沒有國家能夠阻擋美國。也就是説，美國可以爲所欲爲。他們最後的觀察是，當前世界上有兩個强勢領袖，一個是普丁，另一個是習近平，都有能力這麽做。

其實，普丁的邏輯很簡單。他試圖告訴拜登：北約必須停止東擴，並且絕對不能讓烏克蘭加入北約，因爲它對俄國的安全極端重要。拜登的回答是：我和我的盟友不答應。普丁就說：那好，文的不行，我就硬來，看你敢把我怎樣！接下來，他就豁出去了。

少評論說到了重點，那就是：普丁改變了世界均勢。

（作者為中美論譠社理事）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※