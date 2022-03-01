俄羅斯總統普丁在2月24日展開軍事行動，震撼國際社會。而美國總統拜登，以及今年任滿八年的北約秘書長、前挪威首相史東騰柏格，都是以烏克蘭不是北約國家為由，美國和北約都不會軍事介入，將部隊開進烏克蘭的國境。各國領導人除了嚴正警告俄羅斯的侵略行為，也聯手進行制裁；最直接的，除了德國停止審查北溪二號的天然氣管，以及林林總總、面向不一、程度不同的經濟與金融制裁，也陸陸續續的公布。

然而回顧過往，就「自由民主，誰說了算」觀之，回顧所謂的「第三波民主化」，讓人感慨萬千，此一時也，彼一時也。

根據美國知名的政治學者杭廷頓的觀點，相較於二戰後的蘇聯，從1974年開始的「第三波民主化」，西方的自由民主制度之聲望，明顯而且有實質上的提升。那一波的民主化，見證的是希臘、葡萄牙、西班牙，以及拉丁美洲各國的軍事強人的引退和下野。而該波的民主化則結束於1989年中國大陸的天安門事變，1990年的東西德統一，1991年12月的蘇聯解體，乃至於共產主義的殞落。

然而，時至今日，讓人遺憾的是，美國做為自由民主的典範國家，落實自由民主價值的方式，與世界各國追求民主的世界公民之期盼，逐漸開始產生落差。1983年，當時的美國總統雷根，出兵人口十多萬、加勒比海的島國－格瑞納達；英國、加拿大、以及聯合國大會，都正式譴責美國的入侵行為，公然的違反了國際法。在1989年，老布希總統則是採取：有代號名稱的「特別軍事行動」（與這次的俄羅斯相同），逮捕巴拿馬軍事強人諾瑞加，送回佛羅里達州審判入監服刑。而最令世人矚目的，當屬2001年911事件被恐怖攻擊之後，2001年出兵阿富汗，以及2003年出兵伊拉克。最後的演變則是，美國總統拜登就任後，在2021年從阿富汗率先撤兵，英國、法國、德國的北約國家，也隨之撤兵。

美國總統拜登去年12月9日到10日，在線上所召開的「民主峰會」（Summit for Democracy），依據2021年「自由之家」（Freedom House）的報告，108個國家裡面，「自由」或「完全民主」的國家有77個，「部分自由」的受邀國家有31個，另外有3個則屬於「不自由」的陣營。有共產主義國家的越南，以及具有威權主義（authoritarianism）特徵的兩個國家受邀、但不出席的巴基斯坦，以及打內戰的分裂國家剛果。重要的是，還有四個參加「民主峰會」的國家，過去10年「獨裁程度－提高」、或「言論自由程度－大幅降低」，包括：巴西、菲律賓、印度、波蘭。

值得探討的是，是不是定期舉行各種從中央到地方的選舉、修改憲法與公民投票，一應俱全，就是民主國家？對於美國而言，答案顯然不是。民主國家的認定，在2021年的「民主峰會」上，看不出來有具體的標準。換言之，「自由民主，誰說了算」，才是根本問題之所在。

另外，就「人權價值與難民政策的兩難」觀之，過去十年來，因為收容政治難民的移民政策，所釀成歐盟國家的意見分歧，齟齬不快，迄今仍然存在。最大的苦主，當是歐盟經濟首強的德國，不只喪失道德高度，也處於進退失據的尷尬局面。何以致此，因為以德國和法國為首、義大利和西班牙次之的歐盟（27國），以美國、英國、法國為首的北約（30國），面對烏克蘭的危機，歐盟當局和歐陸國家的領導人，思考到的重大課題之一，恐怕是過去10年來，共同的政治夢魘：「難民」。

從2010年底到2011年的「茉莉花革命」，透過社群媒體在民間社會的傳播，從北非的突尼西亞開始，往東邊迅速發展，利比亞、埃及、再向北延燒到中東，尤其是敘利亞的內戰，一直打到現在，都還沒有結束。過去這些年來，從北非搭乘小艇，北渡地中海，前往義大利和希臘，或是從中東，經由土耳其向西，進入歐陸各國。當時的德國總理梅克爾，因為主張應該接受這些難民，以身作則，大量接納上百萬的難民；而意料之外的後遺症，則是歐陸其他各國，成為難民前往德國而路過、甚至無法再前進，而直接停留下來的國家。

由於數以百萬計的難民，源源不絕的湧入歐洲，甚至西進到法國，經由英法隧道進入孤懸海外的英國。而其直接的影響，就是排擠到原本就困窘的國家財政，歐洲各國人民因為福利、就業、治安的問題，也從而掀起反移民的風潮。當這種人民的不滿情緒，直接透過選票表達，政治人物和國家領導人的移民政策與主張，成為過去10年來，歐洲各國選舉的最重大課題之一。

「有權力的人說話」，是國際政治的現實。一向重視人權、歐洲的自由民主國家，「人權不願離口，移民不願接手」的時代，開啟的當是，更務實的國防外交政策。當民主價值遇到政治難民，面對「沒有人是局外人」的戰事，由美國當家做主的北約國家和歐盟當局與歐陸各國領導人，很難在短期間內，做出重大的政治共識。後續的政經形勢發展，也就令人更加難測。