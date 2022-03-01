有「國民女兵」之稱的烏克蘭士兵琳娜茨維拉在此次抗俄保衛戰中戰死，震驚全國，烏國民眾萬分不捨，尊稱她是「國民女英雄」。

同時全世界也看到了，烏國民眾在政府號召下排隊領槍和土製炸彈，烏克蘭婦女當街辱罵俄羅斯軍人髒話，叫俄國大兵滾回去。這些鏡頭塔綠班們不知看到沒有，萬一有一天台海發生戰役，台灣老百姓又會是怎樣的情況？

《遠見雜誌》公布「2022年最新民心動向調查」，兩岸若是開打，有51.3%民眾不願意讓自己或家人上戰場為國家打仗，尤以20至29歲不願上戰場的比例高達70.2%。年輕人仗都不想打了、兵都不想當了，萬一戰爭發生，會不會有婦女拿著槍往前衝？會不會有人抱著土製炸彈與對方坦克共存亡？有啦！政府已經明確地告訴民眾，最高行政長官會拿掃把奮勇抵抗，老百姓就自己看著辦吧！

兩場血淋淋的教訓，當兵臨城下時，阿富汗總統帶著黃金美鈔開溜；烏克蘭總統直到此刻還在做現場直播，台灣民眾眼睛不妨睜大點。

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