此次俄羅斯與烏克蘭之戰，讓世人清楚地看到烏克蘭總統澤倫斯基愚蠢的一面與英勇的一面。

先說愚蠢的一面。烏克蘭原為蘇聯成員，又與俄羅斯接壤。俄烏之間的關係剪不斷理還亂，也可以說是唇齒相依。烏克蘭無論面積、人口、軍力都與俄羅斯相去甚遠，理應妥善經營與俄羅斯的關係。

可是澤倫斯基偏偏推動反俄措施，進行「去俄國化」。不但如此，更向遠在天邊的美國求助，希望加入與俄羅斯為敵的北約組織。這分明是故意激怒俄國，並且嚴重威脅俄羅斯的國家安全。烏克蘭遭俄國入侵，可說是咎由自取。

澤倫斯基愚蠢的作為，是不是與蔡英文的作為如出一轍？

俄烏開戰後，美國認為澤倫斯基有生命危險，主動提議將澤倫斯基接出首都基輔，但是澤倫斯基斷然拒絕，堅守基輔與烏軍共同作戰，如此英勇的表現獲得烏克蘭人民廣大的支持，以及世人的尊敬。

反觀台灣，除了蘇貞昌曾經表示要用一根掃帚奮戰到底，有誰真正具有與台灣共存亡的決心？萬一中共動武，希望我們的總統也能效法澤倫斯基，臨危不亂坐鎮總統府，與台灣軍民共同奮戰到底。

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