這幾年，韓式料理在台灣越來越普遍，更逐漸成為我們民眾日常選擇的餐飲之一。我的幾位長輩、好友帶著困惑問我，為什麼這幾年大家都突然接受了韓國菜？還有，為什麼《魷魚遊戲》會這麼紅？

第一個問題的解答就在第二個問題中。當台灣民眾開始大量看韓劇、韓影，甚至韓綜（綜藝節目），韓國飲食文化就非常自然而深刻地烙印在腦海裡。以前對韓國菜的印象只有「泡菜」，後來是「部隊鍋」，現在則豐富而多元，從石鍋拌飯到冷麵到馬鈴薯排骨湯，台灣人吃起來親切自然，猶如路邊攤。

那麼，第二個問題的解答，也可以反過來從第一個問題思索起。為什麼韓國影劇文化，會突然強勢興起？他山之石，我們可以從中領略、師法些什麼？

當然，韓國政府發展電影產業、文化政策等的努力，是一大關鍵。在這20年間，讓韓國電影成為首部贏得美國奧斯卡金像獎最佳影片的外語電影《寄生上流》，走向國際，成績斐然，這部分已有諸多討論；現在讓我試著從個人觀察角度出發，談談我認為韓國影劇文化為什麼會成功？

第一， 對自己文化的強勢自信與熱愛

韓國人非常珍惜、自豪於自己的文化，例如飲食，而且不吝在任何各種面向展現。你可以在所有韓劇、韓影看到主角吃著各式各樣的韓式料理，下班到小攤喝燒酒、大快朵頤路邊的魚板血腸辣炒年糕。或者你看類似《一日三餐》、《帶輪子的家》等綜藝節目，也是毫不保留地展現他們對自己飲食文化的熱愛。等到韓劇、韓影打入國際市場了，自然而然全球影迷接受韓式料理的程度就提高。這是一種態度，對自己文化的高度自信與熱愛，透過有創意的方式表達，民以食為天，從吃出發，擁抱自己，也擁抱世界。然而我卻很少看到我們台灣戲劇或電影，有如此自信且熱切地不斷強調推廣自己的飲食文化。

第二， 勇於嘗試各種類型，藝術與商業取得平衡

這20年來，韓國的電影工業已然成熟到相當驚人的地步，整體也超越了日本。熱門的影音串流平台 Netflix 投資韓國影劇，5年投入7700億韓元，產生5.6兆韓元的經濟收益。其中投資了200億韓元的韓劇《魷魚遊戲》席捲全球，一葉知秋，完全反映出韓國影劇工業的強勢。

為何我會說韓國影劇工業已經全面成功？因為他們各類型影劇都達到了極致成熟之境。例如《白頭山：火山浩劫》等災難電影，技術水準已經完全不輸給好萊塢，韓版的電視劇《指定倖存者》（Designated Survivor）更被各方譽為已超越美版。韓國影劇工業人才輩出，精益求精，已經達到世界水準。

另外一個成功的指標，是韓國能在商業片與藝術片取得絕佳的平衡。最好的例子就是導演奉俊昊的《寄生上流》，居然同時榮獲坎城影展金棕櫚獎與奧斯卡金像獎的電影。此外，大師級導演李滄東、金基德、洪常秀等的藝術電影作品，也質量兼具，百花齊放，這就是電影工業徹底成熟的成果。

第三， 認真探究社會各個面向，不囿於小情小愛小確幸

我最佩服韓國電影的地方，是他們會注意到絕大多數國家影劇產業忽視的主題，例如老人議題。光是以老人為主題的韓劇，就有包括描寫老人晚年朋友圈的《我親愛的朋友》、探討失智問題的《如此耀眼》、老人仍有夢想的《如蝶翩翩》，在高齡化社會，這是非常重要的面向，但在台灣就很少人碰觸。

此外，韓國影劇也勇於拍攝敏感題材，例如談光州事件的《我只是個計程車司機》。改編真實事件（聾啞學生遭集體性侵）的《熔爐》，甚至還促成韓國國會通過《性侵害防止修正案》，這是影劇作品反過來改變社會的典範，韓國辦到了。

這正是我認為台灣影劇最該師法韓國的地方，他們沒有拘泥於小情小愛，願意面對歷史，但格局更加寬廣，不會掉入無止盡的政治意識形態漩渦，或者流於敝帚自珍的文青囈語。說到這裡，我們就可回到最開始的第二個問題：為什麼《魷魚遊戲》會成功？

我想答案是：因為韓國影劇願意創新，保持彈性，格局寬廣，又對自己文化有完全的自信。他們以五千萬的人口，卻創造出全世界都亮眼的成績，也抬頭挺胸地進入了最高藝術殿堂，這就是韓國影劇教了我們的事。

（作者為前總統府副秘書長）

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