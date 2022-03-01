美國總統拜登派遣一個由兩黨前國安與國防官員組成的特使團訪問我國，除拜會蔡英文總統外，並將與國防部長邱國正等軍方官員會晤。值此敏感時刻，該特使團的目何在，自然引起矚目。

首先，由於該特使團5位主要成員都是卸任的國防與國安官員；因此，可以確定他們此行主要是與蔡政府國防與國安官員商談中國大陸對我國的軍事威脅，與美國如何協助我國的因應對策。

特使團團長穆倫是退役海軍上將，曾在美國前總統布希和歐巴馬任內擔任參謀首長聯席會議主席。其他成員包括布希政府的副國家安全顧問歐蘇利文、歐巴馬政府國防部政策次長佛洛諾依、布希政府白宮國家安全會議亞洲事務資深主任葛林歐巴馬政府白宮國家安全會議亞洲事務資深主任麥艾文。

俄軍入侵烏克蘭前，拜登就一再揚言絕不出兵烏克蘭。及至俄烏戰爭爆發後，烏台共伴效應益加明顯，更讓台灣不分藍綠都擔心一旦台海有事美國是否會出兵馳援。負責蒐集情報的「美國在台協會」（AIT）自然會將台灣人民的憂慮轉達國務院。拜登這次派遣特使團訪台，主要就是宣示美國對台灣的安全承諾不變，以安台灣人民之心。

其次，美國前國務卿蓬佩奧3月2日至4日訪台，拜登卻派兩黨特使團於1、2日先一步訪台，自然具有其政治與戰略考量。蓬佩奧的訪台是出於蔡政府的主動邀請，而穆倫率領的特使團訪台則是出於拜登的主動派遣。前者僅是共和黨右翼勢力的訪問團，後者則更具有民主、共和兩黨溫和派的色彩，代表性也更大。

拜登擔心，蓬佩奧在訪台期間的言論可能會刺激北京，對已經基本上不相往來的兩岸關係帶來雪上加霜的負面效應，而決定先派遣立場較為溫和的特使團訪台，以平衡蓬佩奧訪問團的政治效應。此外，他也想透過特使團訪台為蓬佩奧在台灣批評拜登外交政策的言論先打一劑預防針。

兩個訪問團都會在訪台期間觸及美國對台灣的「戰略再保證」。不過，對於蓬佩奧的談話，北京可能會覺得特別刺耳，對穆倫特使團的說法，則雖不滿意但可勉強接受。

最後，在俄烏戰爭爆發後，蔡英文為安國人之心，強調台與烏克蘭有三大不同：一、我國有台灣海峽作為天險，烏克蘭卻與俄羅斯接壤；二、我國具有較烏克蘭更好的地緣政治地位與戰略優勢；三、我國在全球供應鏈的重要地位非烏克蘭所能望其項背。

儘管如此，台灣人民仍對於台灣是否會成為「明日的烏克蘭」議論紛紛。事實上，從歐洲與美國的角度來看，烏克蘭在地緣政治上也有一席之地，並在全球糧食與礦物供應鏈具有舉足輕重的地位，更何況台灣即使有台灣海峽作為天險，清朝康熙皇帝也成功「東擴」收復台灣。

由此觀之，蔡英文要台灣人民安心卻讓台灣人民更為擔心。問題是，在這次俄烏戰爭期間，表現像是美式足球現場播報員的拜登所派遣的特使團真就能安台灣人民之心？

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）