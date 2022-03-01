俄烏情勢升高，外交部宣布對俄羅斯進行經濟制裁，經濟部決依《瓦聖納協議》，嚴格審查戰略性高科技貨品出口至俄羅斯。

俄烏戰火擴大，歐美各國紛紛祭出制裁措施，蔡政府也出手了。不過，台灣與俄羅斯的貿易量並不大，高科技部分，2021年半導體對俄出口0.25億美元，占整體出口比例為0.015%，資訊硬體對俄出口0.23億美元，占比0.31%，通訊產品出口0.46億美元，占比0.38%，比例都非常低，制不制裁其實無關痛癢，只能說是表個態、湊個熱鬧。

不過，俄羅斯衛星通訊社報導了台灣參與制裁的訊息，顯示俄方也「注意到」台灣的制裁，後續會有什麼影響，值得關注。

台俄貿易以能源相關資源進口為主，2021年台灣自俄羅斯進口液化天然氣占總進口的10.5%，煤占16.06%，礦物質石油腦占11.96%等，比例都超過一成以上，對全力衝刺2025非核家園的蔡政府來說，從俄羅斯進口的天然氣、煙煤等的數量不可小覷。另外，在半導體的製造與封測中，部分特殊氣體（如氖及氟）及材料（鈀）主要都來自俄羅斯及烏克蘭。

若俄羅斯回過頭來報復台灣的「制裁」，禁止天然氣、半導體特殊氣體等出口到台灣，勢必衝擊台灣能源布局和半導體產業。事實上，「八大工商團體理事長」1日會見總統蔡英文時就表達了對電力不足的擔憂，如果未來連天然氣、煤炭等進口都有變數，蔡英文「保證不缺電」的承諾，豈不成了空話一句？半導體業者因缺料而無法如期交貨，政府又要如何補償業者的損失？

跟風制裁一時喊爽，後續衝擊蔡政府做好超前部署了嗎？