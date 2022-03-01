俄羅斯與烏克蘭28日展開談判，俄羅斯想達成城下之盟，烏克蘭要求俄國退兵，立場差距甚大，還要再次談判，但雙方關係已徹底決裂。俄羅斯總統普丁想阻止烏克蘭投向北約，卻讓烏克蘭更加痛恨俄國，美國推動北約東擴，無視俄羅斯戰略安全需求，最終造成烏克蘭生靈塗炭、俄羅斯背負侵略者罪名、美國與歐洲陷入戰略困境的三輸局面。

製造戰爭者須付代價

俄羅斯入侵烏克蘭遭頑強抵抗，國際社會也群情激憤，歐美加大了懲罰力度，美國提供3.5億美元軍援；德國叫停北溪2號天然氣管計畫，將德製飛彈和反戰車武器送入烏國；歐盟禁止俄國航班飛入，更史無前例宣布提供戰鬥機給烏克蘭。俄國多家銀行被踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT），導致盧布狂貶3成；俄羅斯國內也爆發反戰示威。但普丁更加強硬，下令戰略核武部隊進入特別警戒狀態，並讓白俄羅斯修憲以接納俄國核武，研判俄羅斯將投入更多兵力，直取基輔，另立親俄政權。

侵略者當然罪無可逭，但就國家戰略而言，烏克蘭陷入戰爭悲劇，並非全然無辜，至少可仿傚芬蘭，對強鄰的思維有更多理解。普丁對前蘇聯加盟國紛紛倒向歐盟和北約深惡痛絕，烏克蘭在文化血緣上和俄羅斯有極深淵源，如果加入北約，對俄國的戰略及尊嚴都是一大打擊。固然，烏克蘭是主權獨立的國家，有權選擇國家政策的方向，但任何國家的政策，都必須在其所處的國際現實中有可操作性，並顧及外在的危險因子，才能維護自身的生存發展。

烏克蘭自橙色革命以來，一直存在親俄與親歐路線拉鋸，俄國併吞克里米亞並支持烏東分離運動後，烏國民眾反俄情緒更加激化。烏克蘭投注過多期望在歐美，認為有歐美和北約撐腰就足以對抗俄國，卻沒想到恰是此舉觸了普丁的逆鱗。

烏克蘭沒有理解自己在普丁眼中的重要性，沒有意識到俄國可能形成的威脅，也沒料到歐美的支持並不包括出兵助陣。歐美一直以友好的誘餌離間烏克蘭與俄國，但當俄國怒而暴走時，烏克蘭卻發現自己置身與俄國交火的第一線，而且孤立無援。如果烏克蘭政治人物能認清俄烏關係的敏感性，藉由善意對話，努力化解與俄羅斯可能的衝突，也許可以避免走到兵戎相見的一天。

普丁出兵烏克蘭，即使成功占領也是慘勝，因為從此種下了血海深仇，烏克蘭將成為一顆擺脫不掉的毒瘤。俄國入侵烏克蘭形同對民主世界的踐踏，更顛覆了國際秩序，歐美必施以嚴厲懲罰，北約和歐盟因此更加團結，連芬蘭都表示考慮加入北約。換句話說，在軍事、經濟、外交和內政上，普丁都會付出沉重代價，時日一久，重演敗走阿富汗的往例也有可能。

台灣是大陸核心利益

兩岸情勢和俄烏相比，有不同處，也有相似處，大陸視台灣為核心利益，台灣視大陸為生死威脅，但雙方民間仍有廣泛交流與經貿往來。台灣也有反中與和解路線之爭，民進黨政府與大陸毫無互信，兩岸溝通停擺多年，人民之間的仇視愈來愈激烈。烏克蘭沒有盟軍並肩作戰，台灣除了美國模糊的安全承諾，也沒有與任何國家有協防條約。烏克蘭過度冀望北約，台灣一味依賴美國。

當然，海島台灣和處於歐陸的烏克蘭不同，大陸要渡海打仗有相當難度，但只要爆發戰爭，都將是生靈塗炭的悲劇，應非兩岸人民所樂見，千萬不要讓中國百年難得歷史機遇付諸東流，東升西降歷史格局逆轉。

烏克蘭變局下，全球格外關注台灣的安危，美國先派出軍艦刻意開啟自動識別系統，貼著海峽中線航行，接著拜登總統派出跨黨派代表團高調訪台，一方面為安定台灣人心，亦有藉政治表態警告大陸之意。面對烏克蘭悲劇，兩岸都應該警惕，台海戰爭一旦爆發，會賠上整個民族的未來。兩岸雙方都須盡力謀求以和平手段化解分歧，戰爭沒有人會是贏家。