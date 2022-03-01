烏克蘭危機未見緩和，美國總統拜登突派前參謀首長聯席會議主席穆倫等一干卸任高層國安人員襲擊式訪台。官方說法是表達美國對台灣的支持，但選在敏感時間貿然前來，很難不與美方就烏克蘭危機進一步作為做關聯想。

尤其，外交部長吳釗燮證實，此行是在烏克蘭跟俄羅斯發生戰爭之後一兩天才告知我方，代表眾人來台必有要事，絕不是如2日即將啟程訪台並會見總統蔡英文的川普任內前國務卿蓬佩奧，被調侃可能是來「賣軍火的」來得不具官方意義，畢竟，拜登政府拒絕對蓬佩奧的訪問發表評論，稱他為普通公民。

往好處想，至少美方應不是不懷好意，甚至是慎重其事的派大員來台；往壞處想，挑在這個時機找了一干卸任高層國安人員來台，只怕是有「大事」即將發生。例如，為了讓台方知道事態嚴重以及要求配合美國動態，必須以耳提面命的方式，讓大員來交付任務。對某些人來說，雖說有種跪接欽差大臣宣讀聖旨的無奈感，但必須認清一行人來台目的性之強，就像普丁選在開戰前特地跑去北京參加冬奧，不會是為了表態對運動的熱愛。同理，這群拜登特使團絕對不是「做做樣子」來表達美國對台灣的支持而已。

如果美方人員此次能像是西方傳教士來傳教，傳播和平與福音，倒也無妨；但比起傳教，一行人看起來除了是交付任務外，更像是來幫台灣人民「收驚」。

在台灣民間信仰中，小孩一旦受到嚴重驚嚇，父母多會尋求廟宇提供收驚的「心理治療」服務。國人此次烏克蘭遭到俄羅斯侵略的慘況，肯定是「嚇死寶寶了!」，美方實有必要以行動來安撫那些看到烏軍等不到援軍，深怕美方會比照辦理的子民們，給他們一些心理支持，並強調「台灣與烏克蘭不一樣」。

看看國內多數新聞媒體多「選擇性」的不斷報導烏克蘭總統英雄式的呼籲喊話，以及時不時提供烏軍在局部戰事中有所俘虜等小戰果，頗為振奮人心。但民眾心中的貓膩在於：為何始終不見雙方傷亡對照的新聞即時更新？

想想，如果民眾看到俄、烏雙方每日不斷增加的驚人傷亡數據，是否會做出相關聯想，進而影響到對政府的信心？這會不會是各大新聞台突然從崇尚驚悚暴力的畫面提供，轉型成有線電視那些乏人問津的宗教台才會有的情懷背後的真實動機？畢竟，按NCC的標準，第四台播出也負有「維穩」而不是製造社會恐慌的義務。

仍要感謝美方不遠前來為台灣人「收驚」，總好過不聞不問。但台灣政府與人民如果不能在烏克蘭的慘痛教訓中，看清和平與秩序兩者必須有相符的關聯性存在，則只會收完這次、還有下次。

（作者為自由撰稿者）

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