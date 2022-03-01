俄烏戰爭對台灣人民的確造成很大的衝擊與反思，看到烏克蘭人民團結在政府的領導下，對抗俄軍部隊的畫面，令人感佩。也引發如果一旦爆發台海戰爭，如何團結台灣人民一致對外的聯想，頗發人省思。

姑不論「今日烏克蘭，明日台灣」的預言是否成真，在此時刻，大家應該深刻體認和平的重要與可貴。任何可能會導致喪失和平的冒險與妄動盲動，都是不值得嘗試與鼓勵的，應是台灣人民認同的基本共識。

基於這樣的共識，我們不得不指出，台灣現在的民進黨政府在過去五年半的執政期間，屢次干冒踩兩岸關係紅線的風險，將台灣帶入戰爭的邊緣，以致演成今日大陸機艦不斷或繞台巡弋、或侵擾台灣的飛航情報區，可見凡是會招惹影響台灣和平的舉動，都是不足取，為台灣人民所唾棄。民進黨政府必須傾聽民意，以「避戰」為執政的第一優先，才是合乎台灣人民利益的最高指導原則。

其實，台灣若想維持和平、遠離戰爭威脅的方法非常簡單，那就是依據《中華民國憲法》的規定，承認一個中國、承認九二共識、反對台灣獨立。相信台灣政府若能確實宣示做到遵守憲法、實行憲法，依據憲法制定政府政策的聲明，大陸機艦會立即停止繞台騷擾，台海形勢會立即穩定，從「全世界最危險的地區」轉變成為「全世界最安全的地區」，跌破國際社會的預期，化危機為轉機，為台灣創造另外一個經濟突飛猛進奇蹟的契機，應是台灣人民引頸以待的結果。

事實上，蔡英文總統在2015年競選總統時，就已經提出要「依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例的規定，制定兩岸政策」的政見。而在2016年與2020年總統就職典禮的演說中，也曾提出相同的意見。加上憲法中，明文規定總統就職時的宣誓誓詞有如下具體內容：「必遵守憲法，盡忠職務，增進人民福利，保衛國家，無負國民付託。如違誓言，願受國家嚴厲之制裁。」換句話說，無論是憲法的規定，或是蔡總統自己的政策主張，都是要高舉《中華民國憲法》，公開向所有台灣人民宣誓要遵憲、行憲，以維護兩岸的和平、繁榮與發展。

只是在現實政治中，蔡總統打臉自己的宣誓與承諾，違背了憲法的規定，反而表現出堅決執行「一邊一國」兩國論違憲政策的決心與意志，將兩岸關係帶入絕境的死胡同中，還以加入「親美抗中」的陣營沾沾自喜，如此不顧台灣人民生命財產安全，無以保衛國家的一意孤行，進而鼓動台灣人民「反中」情緒，形成兩岸政府與人民的高度對立形勢，如果一旦招致兩岸武力衝突戰爭，受到傷害的絕對是台灣人民，難道這就是台灣人民希望得到的結果嗎？

因此，要想團結台灣人民對政府的向心，唯有政府能先做到依憲法規定執政，並制定不違憲的政策，使得人民有所依循，放棄統獨己見，才能團結在政府的領導下，收到一致對外的效果，才是正道。否則政府違憲在先，人民無所適從，各有各的主張，台灣內部未戰先亂，又何以增進人民福利、保衛國家呢？這正是台灣當前的處境，蔡總統既已違背憲法的就職誓言，願不願意接受國家嚴厲的制裁，確實是一個當前值得台灣人民深思的嚴肅課題。

（作者為國立高雄科技大學前校長）

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